แห่เดินทางปีใหม่!บขส.เผย 30 ธ.ค.68 สถิตินิวไฮ ยอดทะลุ 1.4 แสนคน

“บขส.” เผยยอดเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่ วานนี้ (30 ธ.ค.68) นิวไฮ 1.4 แสนคน ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลอดภัย
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยข้อมูลการเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เมื่อวานนี้ (30 ธันวาคม 2568) ว่า มีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เที่ยวไป จำนวน 89,029 คน เที่ยวกลับ จำนวน 52,601 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 141,630 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) เที่ยวไป จำนวน 4,091 เที่ยว เที่ยวกลับ จำนวน 3,648 เที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,739 เที่ยว สามารถบริหารจัดการเดินรถได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ส่วนวันนี้ (31 ธันวาคม 2568) ยังมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางระยะสั้น เช่น กรุงเทพฯ – พัทยา, กรุงเทพฯ – นครราชสีมา และ กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทาง เที่ยวไป – กลับ กว่า 80,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. และรถร่วมฯ) ประมาณ 5,000 เที่ยว