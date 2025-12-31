รฟม.ลุยศึกษารถไฟฟ้า“สีเงิน-สีเทา”วงเงิน 1.1 แสนล้าน เร่งทบทวน”รูปแบบลงทุน-ก่อสร้าง-ลดค่าโดยสาร”

รฟม.ลุยศึกษารถไฟฟ้าสายใหม่ ปี 69 จ้างทบทวน”สายสีเงินและสีเทา”ที่รับโอนจากกทม.วงเงินลงทุนเกือบ 1.2 แสนล้านบาท ปรับให้สอดคล้องกับสภาพตามแนวสายทางที่เปลี่ยนแปลงและประเมินรูปแบบเหมาะสมกับแนวทางลดค่าโดยสาร คาดสรุปปี 70 ชงครม.ส่วนรถไฟฟ้าหาดใหญ่เปิดรับฟังความเห็นร่างพ.ร.ฎคาดจบใน 3 เดือน
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ในปี 2569 รฟม. มีแผนดำเนินงานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ทั้งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และรถไฟฟ้าภูมิภาค เช่น เตรียมการศึกษาทบทวนแผนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าที่ได้รับโอนภารกิจจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 จำนวน 3 เส้นทางได้แก่ 1.รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ และ3.รถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร
โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทาง กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้ว โดยรฟม.จะศึกษาทบทวนและออกแบบรถไฟฟ้าสายสีเงินและรถไฟฟ้าสายสีเทาก่อน เนื่องจากเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าเส้นทางหลัก ส่วนรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ออกแบบเป็นระบบฟีดเดอร์ ป้อนผู้โดยสารให้กับรถไฟฟ้าเส้นทางหลัก ซึ่งตามแผนแม่บทระบบราง (M-MAP) ยังไม่มีแผนที่จะดำเนิน ดังนั้นรฟม.จึงชะลอไว้ก่อน
สำหรับแผนงานศึกษา รถไฟฟ้าสายสีเงินและรถไฟฟ้าสายสีเทา จะเป็นการศึกษาทบทวนความเหมาะสม ปรับปรุงรูปแบบ เนื่องจากกายภาพในพื้นที่ตามแนวเส้นทาง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ศึกษาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงศึกษาเรื่องการลดอัตราค่าโดยสาร โดยจะเริ่มกระบวนสรรหากลุ่มบริษัทที่ปรึกษาต้นปี 2569 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการศึกษาได้ช่วงไตรมาส 2 หรือไม่เกินเดือน มิถุนายน 2569 โดยใช้งบประมาณว่างจ้างโครงการละประมาณ 70-80 ล้านบาท ระยะเวลาศึกษา 1 ปี คาดจะสรุปผลการศึกษาและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปี 2571
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 19.7กม.มีจำนวน 14 สถานี วงเงินลงทุนประมาณ 89,948.27 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 บางนา-ธนาซิตี้ ระยะทาง 14.6 กม.มี 12 สถานีระยะที่ 2 ธนาซิตี้-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 5.1 กม.มี 2 สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) พื้นที่ประมาณ 29 ไร่ ติดสถานีธนาซิตี้ รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา(Light Rail Transit)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทางประมาณ 16.3 กม.มี 15สถานีลงทุนประมาณ 29,130 ล้านบาท รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าถึง 5 สายคือสายสีชมพู,สายสีน้ำตาล,สายสีเหลือง,สายสีส้มและสายสีเขียว
นายกาจผจญ กล่าวว่า สำหรับแผนการลงทุนทั้ง 2 โครงการ อาจจะแตกต่างกัน เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเงิน เป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สามารถแยกงานโยธาออกมาทำก่อนได้ โดยรัฐลงทุนงานโครงสร้าง ส่วนงานระบบทำภายหลัง โดยจะเปิดให้เอกชนร่วมทุน PPP Gross Cost ลักษณะคล้ายกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเทา เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โมโนเรล เหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง ซึ่งการก่อสร้างโยธากับระบบ ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน
@ลุยรถไฟฟ้าหาดใหญ่เปิดรับฟังความเห็นร่างพ.ร.ฎ....คาดใช้เวลา 3 เดือน
นอกจากนี้รฟม.เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดสงขลา ที่ได้รับมอบภารกิจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) ดำเนินการแทน ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้า(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เพื่อให้อำนาจ รฟม.สามารถดำเนินการกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาได้ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจะใช้เวลา 15 วัน จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อตราพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับดังกล่าว โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยช่วงลางเดือน มกราคม 2569 รฟม.ได้ประสาน อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจว่ามีการศึกษาและทำอะไรไปบ้างแล้ว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการต่อไป