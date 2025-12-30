กฟผ. เปิดช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์แล้ววันนี้

กฟผ. พร้อมให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสาร ทั้งภารกิจหลัก การดำเนินงานเพื่อสังคม ข้อมูลด้านอื่น ๆ รวมไปถึงการบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางบริการออนไลน์แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ : https://www.egat.co.th/eservice หรือเข้าไปที่ https://www.egat.co.th จากนั้นเลือกที่แถบเมนู “บริการออนไลน์”
นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงผ่าน Application EGAT E-Service ทั้งบน iOS และ Android
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
- iOS: https://apps.apple.com/th/app/egat-e-service/id6751270066
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=egat.smd.eservice
ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามหรือคำแนะนำการให้บริการเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร 1416