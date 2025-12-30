ไทยลู้บเบส บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มอบ 20 ล้านบาท สนับสนุน รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่วมเป็นพลังยกระดับสาธารณสุข สร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงของคนไทย

ในฐานะผู้นำธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมแบบครบวงจรของประเทศไทยและภูมิภาค บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยออยล์ ได้ตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นว่า รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศคือสุขภาพที่แข็งแรงของประชาชน กลุ่มไทยออยล์ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเสาหลักสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข
ล่าสุด บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ได้เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคมครั้งสำคัญ โดยการมอบเงินบริจาคจำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริจาคในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคืนกำไรสู่สังคม แต่ยังเป็นหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด และส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยในวงกว้าง สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่และยั่งยืน
ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมี นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ นายสันติ วาสนสิริ กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการมอบ และมี พันเอก อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สนับสนุนการแพทย์: ยกระดับศักยภาพด้วยอุปกรณ์ทันสมัย
การมอบเงินสนับสนุน 20 ล้านบาทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงรองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตและโรคซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพสูงและทั่วถึง
บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญให้แก่กองโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการรักษาพยาบาลและการเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่จัดซื้อมีจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย
1. กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งกำลังขยายสูง
2. เครื่องบ่งชี้ต่อมพาราไทรอยด์ระหว่างการผ่าตัด
3. ด้ามมอเตอร์ สำหรับต่อกับข้อต่อและหัวกรอกระดูก
4. ด้ามมอเตอร์ สำหรับใช้งานกับใบเลื่อย
5. ด้ามมอเตอร์ สำหรับกรอกระดูกหูชั้นใน
6. ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเส้นเลือด
ตั้งมั่นเป็นพลังสังคมในทุกมิติ
การสนับสนุนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ไทยออยล์ ในการยกระดับบริการสาธารณสุขของชาติเพื่อส่วนรวม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและบุคลากรของกองทัพบกมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ
นอกจากการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแล้ว ไทยออยล์ ยังมีการดำเนินโครงการเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ
ด้านการศึกษา: มอบทุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม: รณรงค์และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านชุมชน: สร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงกลั่นและพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ ไทยออยล์ ได้ดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องมาตลอด เช่น การสร้างอาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแหลมฉบัง และการติดตั้ง Solar Cell ให้โรงพยาบาลต่าง ๆ การบริจาคครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของไทยออยล์บนเส้นทาง ESG ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน
“ร่วมสร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมกับสังคม” อย่างยั่งยืน
ไทยออยล์ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยยึดมั่นในแนวคิดการดำเนินงาน 3 มิติ ได้แก่
มิติสิ่งแวดล้อม (Enhance Environment): ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission)
มิติสังคม (Engage Society): มีเป้าหมายสร้างความผูกพันเพื่อเติบโตในระยะยาว ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน
มิติบรรษัทภิบาล (Ensure Good Governance): สร้างความเชื่อมั่นด้านบรรษัทภิบาล ผ่านการบูรณาการ GRC (Governance, Risk and Compliance)
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ “ร่วมสร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมกับสังคม” ไทยออยล์ ได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเติบโตของ ไทยออยล์ จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงให้กับสังคมไทยในระยะยาว การบริจาคครั้งล่าสุดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ไทยออยล์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง