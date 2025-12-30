ของขวัญปีใหม่ 69 สบพ.ให้จอดฟรี 7 วัน ลานจอดรถ 1 และลานจอดรถ 2 ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก

สบพ. มอบของขวัญปีใหม่ 2569 "CATC Park and go" เปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรี 7 วัน ตั้งแต่ 30 ธ.ค.68 เวลา 16.00 น. ถึง 5 ม.ค. 69 อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทำเลสะดวก ใกล้ขนส่งสาธารณะ ลงทะเบียนจองแล้วได้เลย
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่จะถึงนี้ มีวันหยุดยาวรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สบพ. ได้จัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบให้กับประชาชนและร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2569 “มอบความสุข สะดวก และปลอดภัย” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ด้วยการเปิดพื้นที่ลานจอดรถ 1 และลานจอดรถ 2 ภายใน สบพ. ให้ประชาชนนำรถยนต์มาจอดค้างคืนได้ โดยไม่เสียค่าบริการ
ภายใต้โครงการ CATC Park and go ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น ถึง วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 10.30 น. เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งรองรับรถยนต์ได้จำนวน 93 คัน ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบสาธารณะอื่นๆ เนื่องด้วยสถาบันการบินพลเรือนอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CfXwzix2u0EQOljT84hlXuxYKUFLXXG0AfVqlwD_CKtMSA/viewform หรือ สแกน QR Code
-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 2120, 5551