“รฟม. -ตำรวจ-ผู้เดินรถไฟฟ้าMRT 4 สาย” จัดกำลังดูแลระบบรถไฟฟ้า “ความสะดวก-ปลอดภัย”ตลอดเทศกาลปีใหม่

รฟม.บูรณาการ “ตำรวจ-ผู้เดินรถไฟฟ้าMRT 4 สาย” ร่วมปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดพิธีปล่อยแถวพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ณ บริเวณชั้น 2 อาคารจอดแล้วจรสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว
นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ในฐานะประธานในพิธีปล่อยแถวฯ เปิดเผยว่า รฟม. ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมแผนการดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT 4 สาย) เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
โดย รฟม. ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่พิสูจน์ทราบ (EOD) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับสุนัข (K-9) และสุนัข K-9 ประจำการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้า MRT รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์วิทยุพสุธา และศูนย์วิทยุบางไผ่ ตรวจตราทาง CCTV และรับแจ้งเหตุผิดปกติเหตุฉุกเฉิน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2938 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง รฟม. จะสามารถประสานงานร่วมกับตำรวจในท้องที่ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT ทุกสาย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยยืนประจำจุดตรวจสัมภาระ (Walk through Scanner) ซึ่งขอความร่วมมือผู้ใช้บริการในการตรวจสัมภาระ และไม่อนุญาตให้นำวัตถุต้องห้ามเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และพลุดอกไม้ไฟทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทุกท่าน