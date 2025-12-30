“บิ๊กซี” โชว์รีโนเวท 17 สาขา อัปเกรด “อิมเมจ-การชอปปิง”

ผู้จัดการรายวัน360 - บิ๊กซี เผยผลงานพัฒนาปรับเปลี่ยน 17 สาขาทั่วประเทศตามแผน ยกระดับประสบการณ์การชอปปิง - ปรับภาพลักษณ์ห้าง พร้อมนำเสนอแคมเปญสินค้าราคาพิเศษกระตุ้นยอดขายในช่วงส่งท้ายปี มองภาพรวมเชิงบวกรับแรงหนุนจากปัจจัยการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2569
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า บิ๊กซี ได้ทยอยปรับปรุงสาขา (renovate) ทั่วประเทศตามแผนปี 2568 โดยมีทั้งสาขาที่อยู่ระหว่างดำเนินการและตามแผนงาน รวมทั้งสิ้น 17 สาขา อาทิ สาขารัชดาภิเษก สาขาเอกมัย สาขานครปฐม สาขาเอ็กซ์ตร้า พัทยากลาง ทั้งยังมีแผนรีโนเวทสาขาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์การชอปปิงให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกช่วงวัย ตอกย้ำภาพลักษณ์ “ห้างของคนไทย” ที่ไม่หยุดนิ่งกับการพัฒนาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และการให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้น
การปรับปรุงสาขาของ บิ๊กซี ในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงภาพลักษณ์ของร้านค้าให้ทันสมัยเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การจัดผังร้านที่สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารที่จำหน่ายในราคาคุ้มค่า สวนสนุกขนาดใหญ่สำหรับเด็ก ๆ รวมถึงสินค้าไอที จนถึงการยกระดับโซนอาหารสดให้มีความสด สะอาด และเข้าถึงง่าย ทั้งยังมุ่งเน้นการออกแบบภายใต้แนวคิด “เติบโตไปพร้อมชุมชน” โดยเปิดโอกาสให้แต่ละสาขามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ สร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าผ่านกิจกรรมและการสื่อสารที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน
“เราปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การค้าให้ทันสมัย พร้อมกับคัดสรรและเพิ่มร้านค้าหลากหลาย จำหน่ายสินค้าราคาคุ้มค่าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้บิ๊กซีเป็น “ห้างคนไทย ใส่ใจความคุ้มค่า เพื่อราคาที่ทุกคนเข้าถึง” นายอัศวิน กล่าว
นอกจากนี้ หนึ่งในหัวใจสำคัญของบิ๊กซี คือ แผนกอาหารสด ที่บิ๊กซีมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพ ความสดใหม่ และราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพของคนไทย คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน และจากเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพจากต้นทางสู่ผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่า
พร้อมกันนี้ ยังชูจุดแข็งด้านสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาย่อมเยา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ คูปองส่วนลดเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบิ๊กซี (บิ๊กพอยต์) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการชอปปิงอย่างคุ้มค่า โดยจัดแคมเปญสินค้าราคาพิเศษรายการต่าง ๆ อาทิ กระเช้าปีใหม่ราคาสุดพิเศษ รายการซื้อและแถม พร้อมคูปองส่วนลดและเวาเชอร์เพิ่มเติมเมื่อซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สินค้าแบรนด์ Besico อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง โดยมองว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่คึกคักนี้ จะเป็นอีกปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากขึ้น
บิ๊กซี ยังคงมุ่งมั่นยืนหยัดในบทบาทของ “ห้างของคนไทย” ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน และพร้อมปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดหัวใจสำคัญคือการส่งมอบสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยา ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและความผูกพันกับชุมชนในทุกพื้นที่ที่บิ๊กซีเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยเหลือเคียงข้างกับชุมชนในทุกสถานการณ์