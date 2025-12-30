อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) คว้ารางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2025” ตอกย้ำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนระดับประเทศ

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ล่าสุดได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2025 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนจากสถาบันไทยพัฒน์ ภายในงานประกาศผลรางวัลประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยคุณฉัตรแก้ว ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ในพิธีมอบรางวัลงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่รอบด้าน โปร่งใส
โดยในปี 2568 สถาบันไทยพัฒน์ได้มอบรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนรวม 163 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จำนวน 64 องค์กร รางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) จำนวน 67 องค์กร รางวัลกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) จำนวน 32 องค์กร
การมอบรางวัลนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งมิติ ESG และสะท้อนถึงความยั่งยืนขององค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ที่มุ่งมั่นสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง