ไฮสปีด”ไทย-จีน”ไม่จบ เร่งรื้อแบบสถานีอยุธยา คาด อีก 8 เดือน-แยกส่วนทางวิ่งประมูลก่อน

”รถไฟไทย-จีน”ไม่จบ สถานีอยุธยาต้องปรับแบบเหตุขยับตำแหน่ง เร่งชงบอร์ด ผ่าสัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว แยกงานทางวิ่ง ประมูลเม.ย. 2569 ตัวสถานีคาดอีก 8 เดือน ประมูลช่วงปลายปี 69 ส่วนช่วงทับซ้อน”ไฮสปีด 3 สนามบิน”แจ้ง”เอเชีย เอรา วัน ” ปรับแผนเร่งก่อสร้างพร้อมช่วงลอดรันเวย์”อู่ตะเภา”หลังออก NTP
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทางรวม 250.77 กม. วงเงินลงทุน 179,412.21 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ยังเหลืองานโยธาอีก 2 สัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง จากงานโยธาทั้งหมด 14 สัญญา ได้แก่ สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ที่มีประเด็น เส้นทางทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซึ่งยังอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาร่วมทุนฯ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ เห็นชอบในหลักการและ กระบวนการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 ซึ่งต้องรอรัฐบาลชุดใหม่
โดยในระหว่างนี้ รฟท.ได้แจ้ง บริษัทเอเชีย เอรา วัน จำกัด (ซี.พี.) ให้ปรับแผนงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยให้เร่งรัดการก่อสร้าง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ที่เป็น โครงสร้างร่วม กับสัญญา 4-1 ของ รถไฟไทย-จีน และช่วงที่ลอดใต้รันเวย์ สนามบินอู่ตะเภา เป็นลำดับแรก หลังมีการออก NTP
ส่วนรถไฟไทย-จีน สัญญา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว ที่ ประเด็นมรดกโลกที่สถานีอยุธยาได้ข้อยุติแล้ว โดยรฟท.มีความจำเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างส่วนของสถานีอยุธยาใหม่ เนื่องจากต้องขยับจากตำแหน่งเดิม มีระยะห่างจากสถานีอยุธยาเดิม ซึ่งเป็นเขตโบราณสถานไม่น้อยกว่า 15 เมตร โดยอยู่ระหว่างการเจียดจ่ายงบประมาณปี 2569 เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบรายละเอียด (Detail & Design) ใหม่ใช้ระยะเวลาออกแบบ 4 เดือน หากรวมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.-ส.ค. 2569 และประมูลช่วงปลายปี 2569
สำหรับ สัญญา 4-5 (บ้านโพ-พระแก้ว) ระยะทาง 13.3 กม. เดิมมีการประมูลแล้ว ราคากลางที่ 11,801 ล้านบาท แต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจาก มีประเด็นแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดงาน จะแยกงานส่วนของทางวิ่ง ที่ไม่มีปัญหาออกจาก งานสถานีที่ต้องรอการปรับแบบใหม่ โดยคาดว่าจะเสนอขอแยกเนื้องานออกเป็น 2 ส่วน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท. จากนั้นจะทำราคากลางและเปิดประมูลส่วนของทางวิ่งประมาณเดือนเม.ย. 2569
ส่วนโครงการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 357.12 กม. มูลค่า 341,351.42 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างแบ่งเป็น 8 สัญญา วงเงินงานโยธา รวมประมาณ 2.37 แสนล้านบาท ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานโยธาช่วงนครราชสีมา-โนนสูง ระยะทาง 39.1 กม. วงเงิน 31,030 ล้านบาท, สัญญาที่ 2 งานโยธาช่วงโนนสูง-บัวลาย ระยะทาง 54.9 กม. วงเงิน 33,920 ล้านบาท, สัญญาที่ 3 งานโยธาช่วงบัวลาย-บ้านแฮด ระยะทาง 68.38 กม. วงเงิน 33,110 ล้านบาท
สัญญาที่ 4 งานโยธาช่วงบ้านแฮด-น้ำพอง ระยะทาง 54.35 กม. วงเงิน 33,415 ล้านบาท, สัญญาที่ 5 งานโยธาช่วงน้ำพอง-อุดรธานี ระยะทาง 64.52 กม. วงเงิน 31,850 ล้านบาท, สัญญาที่ 6 งานโยธาช่วงอุดรธานี-สระใคร ระยะทาง 60.48 กม. วงเงิน 33,490 ล้านบาท, สัญญาที่ 7 งานโยธาช่วงสระใคร-หนองคาย ระยะทาง 15.38 กม. วงเงิน 32,939 ล้านบาท และสัญญาที่ 8 งานโยธาศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน 7,700 ล้านบาท
นายอนันต์กล่าวว่า ร่างสัญญาที่ 1,2,3 จัดทำแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมนำขึ้นประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น จากนั้นจะนำอีก 5 สัญญา ขึ้นประชาพิจารณ์ และคาดว่าเปิดประมูลได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2569 ซึ่งจะพยายามเปิดประมูลพร้อมกันเพื่อให้เริ่มก่อสร้างไปพร้อมกัน