ม.อ.จุดพลังฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ ผ่านกลไก “เอสเส็บ” ปั้นเวทีโลก SITE 2026

ท่ามกลางคลื่นความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ถาโถมอย่างรุนแรง รวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง “การยืนหยัดด้วยฐานรากที่แข็งแรง” คือคำตอบเดียวของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตผู้คน จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่คือ ความจำเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาภาคใต้ จึงเดินหน้าใช้กลไกสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (เอสเส็บ) เป็นหัวใจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และภาคธุรกิจ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการผลักดันศักยภาพ Medical Hub และอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นแรงขับใหม่ของภาคใต้ ผ่านความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. พร้อมการสนับสนุนจากภาคเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงเกิดเป็น Southern Innovation Technology Expo 2026 หรือ SITE 2026 เวทีสำคัญระดับภูมิภาคที่จะรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ครอบคลุมด้านการแพทย์และสุขภาพ ดิจิทัล อาหารและการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการจัดแสดง การเจรจาธุรกิจ และการต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ของนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักวิจัย และสตาร์ตอัป ไม่เพียงเท่านั้น SITE 2026 ยังยกระดับประสบการณ์ด้วยการจัดควบคู่ สองมหกรรมสำคัญคือ เวทีทอล์คระดับโลก TEDx Prince of Songkla University และสุดยอดคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปี The PSU CAR-T Cell and Resilience Charity Concert เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ ความหวัง และพลังใจให้สังคมไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ SITE 2026 ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีแห่งอนาคต ที่รวม “นวัตกรรม เศรษฐกิจ หัวใจ และความหวัง” ไว้ด้วยกัน พบกันในมหกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 5–8 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะการฟื้นเศรษฐกิจที่แท้จริง ต้องเริ่มจากการฟื้นผู้คน และสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืน
โดย ผศ.นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ เปิดเผยถึงการจัดงาน SITE 2026 ว่า หลังจากที่จังหวัดสงขลา และในหลายพื้นที่ของภาคใต้ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน SITE 2026 เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยในส่วนของโรงพยาบาลสงลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอการความพร้อมในการนำเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลชั้นสูง เข้ามาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพของประชาชน รวมทั้งมีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างพันธมิตรกับองค์กรอื่นๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาการให้บริการในอนาคต
“ในงาน SITE 2026 จะมีนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร ดิจิตอล และด้านอื่น ๆ ซึ่งช่วยตอบโจทย์การพัฒนาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ ได้ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ดั่งวิสัยทัศน์ Premium Quality and Premium Service”ผศ.นพ.อรุณธร กล่าว
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า งาน SITE 2026 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติที่แสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของ Dental Hub & Tourism ที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้สนใจเข้ามาร่วมลงทุนในอนาคต โดยผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัส “ทันตกรรมไทยยุคใหม่” ที่ผสานความพิถีพิถันของทันตแพทย์ไทย เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัย ตั้งแต่งานออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคลและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมรากฟันเทียมที่ต้องการความแม่นยำสูง และการผ่าตัดศัลยศาสตร์ช่องปาก
นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดง “นวัตกรรมทางทันตกรรมสัญชาติไทย” สู่เวทีโลก อาทิ วัสดุทดแทนและเสริมสร้างกระดูก ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมาตรฐานโรงพยาบาล เช่น น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์–คลอเฮกซีดีน ผงขัดฟัน เจลย้อมคราบจุลินทรีย์ รวมถึงนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยน้ำลายน้อย (Gel ball) และอุปกรณ์ช่วยหัตถการ SS-suction ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคลินิกทันตกรรมยุคใหม่
ด้าน คุณปิยะ เวชทนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด กล่าวว่า ในงาน SITE 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศที่รวมผู้เชี่ยวชาญ นักนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ไปสู่การแพทย์แบบดิจิทัลและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง
ส่วนนวัตกรรมที่บริษัทฯนำมาจัดแสดงในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพขั้นสูง เช่น การแพทย์แม่นยำ, เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์, การผลิตเฉพาะบุคคล และ AI ทางการแพทย์ ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับระบบสาธารณสุขของไทย
ขณะที่ คุณสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชันส์ กล่าวว่า ในการร่วมจัดงานในครั้งนี้ SCG ได้นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันด้านการก่อสร้างและการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยในงาน SITE 2026 จะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับพันธมิตรทุกภาคส่วนและร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
สำหรับ นวัตกรรมที่ SCG นำมาจัดแสดงภายในงานอยู่ภายใต้แนวคิด ‘Green Future Living’ ที่ครอบคลุมนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ผ่านผลิตภัณฑ์ ‘Green Construction’ ที่เป็นนวัตกรรมสินค้าคาร์บอนต่ำสำหรับงานก่อสร้าง และโซลูชัน ‘Circular Value Creation’ ที่ช่วยบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการนำวัตถุดิบ และวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้าน คุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงาน SITE 2026 ในปีนี้ นวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงภายใต้ธีม "Wellness Begin at Home : Build Happiness on a strong Foundation" ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อชีวิตที่ดี นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือในการ "ก่อสร้าง" "เสริมสร้าง" และ "สรรค์สร้าง" รากฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ
· Foundation of life: “ก่อสร้าง” รากฐานของชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย
· Foundation of people: “เสริมสร้าง” รากฐานของศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์
· Foundation of community: “สรรค์สร้าง” รากฐานของชุมชนที่ยั่งยืน
ปูนอินทรีได้คาดหวังการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Medical & Wellness ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเทรนด์การก่อสร้างยุคใหม่ และสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในเรื่องการขับเคลื่อนการก่อสร้างที่ยกระดับสู่ความยั่งยืน (Sustainable Construction)
โดย SITE 2026 ปูนอินทรีได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันการก่อสร้างที่ยั่งยืน เช่น อินทรีเพชร Easy Flow, อินทรีเพชรพลัส, คอนกรีตคาร์บอนต่ำ หรือวัสดุทดแทนทรายธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเชิงลึกในด้านทิศทาง แนวโน้ม และความต้องการของตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของปูนอินทรีต่อไป