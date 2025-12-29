xs
Bwell แตกไลน์ธุรกิจ เปิดตัวแบรนด์ Bwell Beauty เจาะกลุ่มสินค้าความงาม เปิดตัวอุปกรณ์ จัดแต่งทรงผม เน้นเทคโนโลยีใหม่คุณภาพสูง ดีไซน์หรู ราคาเบา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวัชรพงษ์ รัตนปิลัมธน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี-เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่าแบรนด์ Bwell ก่อตั้งมากว่า 15 ปี และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าแบรนด์ให้เติบโตขึ้นโดยการเพิ่มสินค้าในหมวด Personal Care จะทำให้แบรนด์ Bwell เปลี่ยนจากแบรนด์สินค้าสุขภาพ มาเป็นแบรนด์สินค้าสุขภาพและความงามอย่างเต็มตัว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยังคงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าที่จะเป็น 1 ใน 3 ของแบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่ ดีไซน์หรู คุณภาพสูง แต่ราคาเอื้อมถึง ทำให้เข้าสู่ตลาดได้ง่ายและเร็วขึ้น

“ตลาดอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมในประเทศไทยจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้ดี มีมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 10% จากการที่คนไทยส่วนมากให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และความสวยงาม ทำให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดนี้จำนวนมากทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ”

“ในส่วนของBwell เราเปิดตัวอุปกรณ์แต่งผมแบรนด์ Bwell Beauty ภายใต้คอนเซ็พท์“Glam & Go” สวยง่าย สวยไว สวยนานตลอดวัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในราคาที่เอื้อมถึง ซึ่งอุปกรณ์แต่งผมทุกรุ่นมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ เราใช้มอเตอร์ชนิด BLDC กว่าแสนรอบต่อนาที มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ เร็ว แรง เงียบ ทนทาน และประหยัดพลังงาน ซึ่งมั่นใจว่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการใช้อุปกรณ์แต่งทรงผมช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนออกจากบ้าน และที่สำคัญต้องอยู่ได้นานตลอดวันด้วย ซึ่งฺ Bwell Beauty ตอบโจทย์ทั้งหมด”

ทั้งนี้อุปกรณ์แต่งผมที่เป็นไฮไลท์ ของแบรนด์ Bwell Beauty อาทิ BLDC 7-in-1 Multi hair styler, BLDC Straight hair dryer, BLDC Hot air styler , BLDC Digital hair dryer เป็นต้น โดยจำหน่ายผ่านเซ็นทรัล โรบินสัน พาวเวอร์มอลล์ และช่องทางออนไลน์ Shopee ,Lazada




