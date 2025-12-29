จ่อต่อสัญญา”เซ็นทรัลลาดพร้าว”30 ปี SRTA ชงจ่ายค่าเช่ารฟท.1.1หมื่นล้าน ทุ่ม 4.5 พันล้านบาทปรับโฉมครั้งใหญ่

SRTA เจรจา"เซ็นทรัลลาดพร้าว"ต่อสัญญา 30 ปี รฟท.รับค่าเช่า 1.1 หมื่นล้านบาท เผยเอกชน ลงทุน 4.5 พันล้านบาท ปรับปรุงใหญ่"อาคาร-ระบบ"เหตุใช้งานมา 44 ปี ขณะที่ทรัพย์สิน 7.6 พันล้านบาทตกเป็นของรฟท.ยันผลตอบแทนรวมไม่น้อยกว่าเดิม บอร์ดยังไม่อนุมัติให้ฝ่ายทรัพย์สินตรวจสอบ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 21 /2568 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ถึงผลการเจรจาของ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) หรือ SRTA (บริษัทลูก รฟท.) กับบริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) ที่จะหมดสัญญาในวันที่ 18 ธันวาคม 2571 โดยจะทำสัญญาใหม่ มีระยะเวลา 30 ปี ขณะที่เซ็นทรัลฯ เสนอลงทุนเพิ่มเติม 4,500 ล้านบาท โดยที่ประชุมบอร์ดรฟท.มอบให้ คณะอนุฝ่ายทรัพย์สิน รฟท.ไปพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอีกครั้ง และให้เสนอบอร์ดอีกครั้ง
ทาง SRTA ได้รายงานผลการเจรจา เบื้องต้น มีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า สัญญาเดิม ตามมติบอร์ดรฟท.ที่ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ รฟท. จะได้รับต้องไม่น้อยกว่าผลประโยชน์ที่ รฟท. ได้รับอยู่เดิม โดย เซ็นทรัลฯ เสนอแผนลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 4,500 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 30 ปี เป็นการปรับปรุง อาคารทรัพย์สินเดิมและ ระบบ M&E ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและ ระบบดับเพลิง ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จึงจำเป็นต้องปรับปรุง ปรับเปลี่ยนระบบ รวมถึงปรับให้รองรับเรื่องแผ่นดินไหวเพิ่มเติม เป็นต้น
นายอนันต์ กล่าวว่า ตามมติบอร์ดรฟท.ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2568 อนุมัติให้ SRTA ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท. เช่าทรัพย์สินของ รฟท.ที่มีมูลค่าที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามที่ SRTA เสนอและมีความพร้อมในการเช่าช่วงดำเนินการ จำนวน 10 รายการ ซึ่ง มีบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) อยู่ด้วยและถือเป็นโครงการแรกที่เสนอผลเจรจาเข้ามา
“โดยรฟท.ได้รับผลตอบแทนจากพื้นที่แปลง พหลโยธินฯ 2 ส่วน โดยSRTA ต้องจ่ายให้รฟท. คือ 1. ค่าเช่าช่วง 2. เงินปันผลจากกำไรที่ SRTA นำไปพัฒนาต่อ ส่วนอีก 9 แปลง SRTA ได้ทำแผนการพัฒนา และรายได้ ภายในปี 2569 เสนอให้รฟท.พิจารณาต่อไป และหลังจากนี้ SRTA จะทยอยนำเสนอแปลง ที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาท เข้ามาอีก ส่วนแปลงที่มีมูลค่าต่ำกว่า 500 ล้านบาท SRTA จะทยอยทำแผนเสนอ ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ของผู้ว่าฯรฟท”
@เซ็นทรัลฯจ่อรับสัญญาใหม่ 30 ปี (ปี 2571 - ปี 2601)
รายงานข่าวเปิดเผยว่า ปัจจุบัน รฟท.มีสัญญา บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด ให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) สัญญาเลขที่ 904511619 พื้นที่เช่า ประมาณ 47.22 ไร่ หรือ 75,558.65 ตารางเมตร ระยะเวลาใช้ประโยชน์ 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2571 เป็นพื้นที่รวม 314,346.37 ตร.ม. ประกอบด้วย 1. อาคารศูนย์การค้า ส้านักงาน และห้างสรรพสินค้า พื้นที่ 257,402.27 ตร.ม. 2. อาคารโรงแรม 56,944.10 ตร.ม. โดยรฟท.ได้ผลตอบแทน คิดเป็นวงเงินรวมตลอดอายุสัญญา จำนวน 21,298.833 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม 2,611.103 ล้านบาท ค่าเช่า 18,687.730 ล้านบาท การปรับเพิ่ม 6% ต่อปี ขณะนี้เหลือค่าเช่า 3 ปี คือ ปี 2569 จำนวน 1,559.111 ล้านบาท ปี 2570 จำนวน 1,652.658 ล้านบาท และปี 2571 จำนวน 1,751.817 ล้านบาท
@เปิดสัญญา SRTA เช่าช่วง จ่ายค่าเช่ารฟท. 30 ปี 1.1 หมื่นล้านบาท
สำหรับสัญญาใหม่ ซึ่งรฟท.จะเปลี่ยนเป็นการให้สิทธิ SRTA เป็นผู้เช่าทรัพย์สินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) ขนาด 46 ไร่ 2 งาน 73.31 ตารางวา หรือ 18,673.3128 ตร.ว.หรือ 74,693.251 ตร.ม. แล้วให้ SRTA นำไปทำสัญญากับ บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์พัฒนา จำกัด โดยเป็นสัญญาเช่าจัดประโยชน์ 30 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2571 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2601 โดย SRTA เสนอผลตอบแทนให้ รฟท.(มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ปีเริ่มสัญญา) เป็นจำนวน 11,003.930 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มร้อยละ 3.33 จากมูลค่าสัญญาเดิม โดยแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ 30% และค่าเช่า 70% (ปรับค่าเช่า 10% ทุก 3 ปี อัตราคิดลด 7%) เป็นระยะเวลา 30 ปี
@ หลังปี 71 ทรัพย์สินมูลค่า 7,600 ล้านบาทตกเป็นของรฟท. คิดเป็นผลตอบแทนไม่น้อยกว่าสัญญาเดิม
สำหรับพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (โครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว) ราคาประเมินธนารักษ์ อัตรา 145,000บาท /ตร.ว. คิดเป็นมูลค่าที่ดิน 2,707.631 ล้านบาท มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 4,896.704 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สิน 7,604.335 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อโครงการเซ็นทรัลลาดพร้าว หมดสัญญาในวันที่ 18 ธันวาคม 2571 ทรัพย์สินมูลค่า 7,600 ล้านบาท จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของ รฟท. ซึ่งสิ่งปลูกสร้างมีอายุใช้งานยาวนานมากว่า 44 ปี ดังนั้น SRTA จึงให้เซ็นทรัลฯ เสนอแผนลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สิน ซึ่งถือว่าเป็นการก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทรัพย์สินของ รฟท. และ อาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์เพิ่มขึ้น โดยมีวงเงินลงทุนปรับปรุงประมาณ 4,500 ล้านบาท ทาง SRTA จึงเสนอผลอบแทน 11,003.930 ล้านบาท ซึ่งคำนวนแล้วไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ที่ รฟท. ได้รับอยู่เดิม
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บอร์ดรฟท.ได้อนุมัติให้SRTA เช่าที่ดินทรัพย์สินรฟท.ที่มีมูลค่าเกิน 500 ล้านบาท ซึ่ง SRTA เสนอขอเช่าแปลงที่มีความพร้อมในการดำเนินการจำนวน 10 แปลง ประกอบด้วย
1. พื้นที่บางซื่อ แปลง E1 (ที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่) ขนาดพื้นที่ประมาณ 21 ไร่ 0 งาน 33.6 ตรว.
2. บริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน (เซ็นทรัลลาดพร้าว) ขนาดพื้นที่รวม (ตามขอบเขตใช้ประโยชน์จริง) ประมาณ 46 ไร่ 2 งาน 73.31 ตารางวา
3. บริเวณย่านพหลโยธิน (ตลาดซันเดย์) (มิกซ์ จตุจักร) ขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน 31.9 ตารางวา
4. โรงแรมที่บริเวณย่านมักกะสัน ซอยเพชรบุรี 31 (ซอยจารุรัตน์) ขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา
5. บริเวณย่านพหลโยธิน (แปลงหัวมุม อตก.) ขนาดพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 0 งาน 84.3 ตารางวา
6. บริเวณสถานีศิลาอาสน์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 257 ไร่ 0 งาน 73.3 ตารางวา
7. สนามกอล์ฟหัวหิน และโรงแรมกอล์ฟอินหัวหิน ขนาดพื้นที่ประมาณ 558 ไร่ 2 งาน 60.2 ตารางวา
8. บริเวณสถานีหาดใหญ่ แปลง B ขนาดพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
9. บริเวณสถานีแม่น้ำ ขนาดพื้นที่ประมาณ 220 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา
และ 10. บริเวณแนวเส้นทางสายบางซื่อ - คลองตัน (พื้นที่ RCA โครงการ 3–4–5) ขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ 0 งาน 66 ตารางวา