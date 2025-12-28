ช.การช่าง มอบ 4 ล้านบาท แก่สภากาชาดไทย ฟื้นฟูที่พักอาศัยพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) แสดงพลังความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 4 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เพื่อช่วยฟื้นฟูความเป็นอยู่และสร้างกำลังใจให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งมอบ “บ้านสภากาชาดไทย” ให้แก่ นายคูณ พรมนัส ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ ณ บ้านตาโสร์ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายจาเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
การสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านเรือนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและสภากาชาดไทย โดยงบประมาณจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และแล้วเสร็จภายใต้การดูแลของเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนกว่า 870,000 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้าน พร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นและรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยและครอบครัวมีเครื่องมือในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเข้มแข็ง
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ยังคงตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรไทยที่เติบโตเคียงข้างประเทศมาอย่างยาวนาน และเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนคือภารกิจสำคัญที่บริษัทพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การบริจาคในครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยในทุกสถานการณ์