ไบเออร์สด๊อรฟ มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย 1 ล้านบาท ช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้

เภสัชกรหญิงวราพร ลิขิตจรรยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ ไบเออร์สด๊อรฟ ในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ผ่านการส่งต่อความห่วงใย ความหวัง และการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยร่วมทำงานผ่านองค์กรที่เชื่อถือได้และเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง เพราะสำหรับเราแล้ว “Care” คือการลงมือทำด้วยความจริงใจ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนให้กับสังคมในวันที่ทุกคนต้องการพลังใจมากที่สุด และ “Care” ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูแลผิว แต่หมายถึงการดูแลผู้คนและสังคมในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย