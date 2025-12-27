ปักหมุดเลย!ทล.เปิดจุดกางเต็นท์ฟรี 39 แห่งทั่วปท.ต้อนรับปีใหม่ 69

กรมทางหลวง เปิดพื้นที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ฟรี 39 แห่งทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2569 ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 256
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม “H.N.Y. 2569 – Happiness of All, Network of Care, and Year of Safety” ในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ ความมั่นคงของประเทศ โดยจัดเตรียมสถานที่ให้บริการจุดกางเต็นท์ทั่วประเทศ 39 แห่ง สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักผ่อน พักค้างคืน พร้อมลานจอดรถ โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 ซึ่งจุดกางเต็นท์ที่ได้จัดเตรียมไว้นั้น แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ภาคกลาง 4 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง โดยพื้นที่กางเต็นท์ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการ น้ำดื่ม ห้องสุขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ กม.30+700
-หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา กม.14+584
-หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท กม.84+215
-หมวดทางหลวงพร้าว ทล.1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว กม.88+270
จังหวัดลำปาง จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแจ้ห่ม ทล.1035 ตอน สำเภาทอง - สันติสุข กม.52+500
-หมวดทางหลวงแม่พริก ทล.1 ตอน แม่เชียงรายบน - ดอนไชย กม.589+500
-หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ - เกาะคา กม.650+700
-หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน กม.481+500
จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน - บ้านร่องขุ่น กม.896+845
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ห้วยซลอบ – แม่ฮ่องสอน กม.197+907
-หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน - สบทุ กม.82+000
จังหวัดน่าน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย กม.69+485
-หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ กม.67+110
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่
-สำนักงานแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.453+076
-หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง กม.423+809
-หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม - วังเจ้า กม.476+553
-หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง กม.55+000
-หมวดทางหลวงนครชุม ทล.1 ตอน ปากดง - นครชุม กม.455+365
จังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า - ตาก กม.511+826
-หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง - แม่เชียงรายบน กม.560+449
-หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง - แม่เงา กม.115+550
-หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน - อุ้มผาง กม.88+050
-หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง - กะแง่คี กม.165+799
จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.184+219
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย กม.296+100
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว - ทุ่งสมอ กม.23+600
จังหวัดเลย จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ กม.266+737
-หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม - เชียงคาน กม.148+350
-หมวดทางหลวงภูเรือ ทล.21 ตอน หนองบง - ภูสวรรค์ กม.376+834
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงศิวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ กม.102+526
จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงคำหอม ทล.213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร (โค้งปิ้งงู) กม.155+600
จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงสังคม ทล.211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ กม.0+925
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน หนองสามพราน - แก่งประลอม กม.100+000
-หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม - ทองผาภูมิ กม.181+058
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.5+006
-ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่ - บ้านใต้ กม.24+200
จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่
-หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ - เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550
ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์ ต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์ สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) รวมทั้งสามารถจองด้วยตนเอง ณ จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนโปรดดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่พัก และขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยสามารถตรวจสอบจุดกางเต็นท์ ได้ที่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง https://bmm.doh.go.th/website/index.php