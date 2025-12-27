CAATออกประกาศฉบับที่ 14 ห้มบินโดรนในพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัด และเพิ่มเติมพื้นที่ความมั่นคงด้านพลังงาน

CAAT ออกประกาศฉบับที่ 14 คุมเข้มการบินโดรนในพื้นที่เสี่ยง 7 จังหวัด และรอบสนามบิน 13 แห่ง เพิ่มพื้นที่ด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ที่หน่วยงานด้านปกครอง พลังงาน และความมั่นคงประกาศเป็นการเฉพาะ ในจ.นครราชสีมา,ชลบุรี
,ระยอง,ฉะเชิงเทรา,สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) ในพื้นที่ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
การออกประกาศฉบับที่ 14 เป็นผลจากการติดตามและประเมินสถานการณ์ภายหลังการบังคับใช้ประกาศฉบับที่ 13 อย่างใกล้ชิด ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่ายังคงมีบางพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคง โดยเฉพาะพื้นที่ด้านพลังงานและพื้นที่ปฏิบัติการสำคัญ ที่จำเป็นต้องคงมาตรการควบคุมการใช้งานโดรนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประเทศ
พื้นที่ที่ห้ามบินเด็ดขาด
•พื้นที่ที่มีการวางกำลังหรือปฏิบัติการภาคพื้นระดับจังหวัดใน 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี
•พื้นที่ปฏิบัติการระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
•พื้นที่ภายในรัศมี 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) รอบสนามบินที่กำหนดจำนวน 13 แห่ง
สำหรับสนามบินอื่นนอกเหนือจากสนามบินที่กำหนดไว้ หากประสงค์จะทำการบินภายในระยะ 9 กิโลเมตร (5 ไมล์ทะเล) จากสนามบิน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินนั้นก่อน
•พื้นที่เพิ่มเติมที่หน่วยงานด้านปกครอง พลังงาน และความมั่นคงประกาศเป็นการเฉพาะ ได้แก่
- ทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา
- อำเภอบ่อทอง อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง อำเภอบ้านบึง และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีเงื่อนไขในการทำการบิน ดังนี้
•ผู้ใช้งานต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน รวมถึงขึ้นทะเบียนตัวโดรนกับ CAAT ให้เรียบร้อย ถูกต้องและครบถ้วน
•ยื่นคำขออนุญาตปฏิบัติการบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th
•ปฏิบัติการบินที่ความสูงไม่เกิน 90 เมตร (300 ฟุต) เหนือพื้นดิน
•สามารถบินได้ในเวลา 06.00–18.00 น. หากต้องการบินในช่วงเวลา 04.01 น. ถึง 05.59 น. หรือช่วงเวลา 18.01 น. ถึง 24.00 น. ให้ขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนดต่อ CAAT ผ่านช่องทาง UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th ทั้งนี้ ห้ามบินในช่วงเวลา 00.01–04.00 น. ทุกกรณี
•เมื่อได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการบินแล้ว ก่อนการปฏิบัติการบินทุกครั้ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ปฏิบัติการบิน วันและเวลา และวัตถุประสงค์การปฏิบัติการบินต่อ CAAT ผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portalรวมถึงแจ้งต่อ ศบตอ.น. อีเมล : antidrone.police@gmail.com
•การปฏิบัติการบินที่แตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนด ต้องยื่นคำขออนุญาตและเอกสารเพิ่มเติมต่อ CAAT ผ่าน UAS Portal
สำหรับโดรนของราชการทหาร ตำรวจ ศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรฯ และสำนักข่าวกรองฯ สามารถปฏิบัติการได้ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ เฉพาะโดรนของศุลกากร กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรฯ หากมีการบินในพื้นที่ห้ามบิน ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลล่วงหน้าผ่าน UAS Portal หรือ uasportal.caat.or.th รวมถึง แจ้งต่อ ศบตอ.น. antidrone.police@gmail.com และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผู้ฝ่าฝืนประกาศนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจดำเนินการตอบโต้ รวมถึงการใช้ระบบต่อต้านโดรน (Anti-Drone System)
หากพบเห็นการใช้งานโดรนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ฝ่าฝืนตามประกาศฉบับนี้ ให้แจ้งข้อมูล ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่พบเห็น ลักษณะของโดรน และภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ (ถ้ามี) ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
•กองพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ฝ่ายมาตรฐานอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-568-8851 หรืออีเมล uas_us@caat.or.th
•ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศบตอ.น.) โทรศัพท์ 02-126-7846 หรืออีเมลantidrone.police@gmail.com
•ศูนย์แจ้งเหตุใกล้พื้นที่ เช่น สถานีตำรวจท้องที่ หน่วยทหาร หรือหน่วยความมั่นคงที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่นั้น ๆ
CAAT ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้งานโดรนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันรักษาความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประเทศ