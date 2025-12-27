รู้จักผนังเบา วัสดุที่กำลังได้รับความนิยมในงานตกแต่งบ้าน

งานตกแต่งบ้านในปัจจุบันต้องการทั้งความสวยงาม ความรวดเร็ว และความคุ้มค่า วัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป นี่จึงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผนังเบากลายมาเป็นตัวเลือกยอดนิยมของทั้งเจ้าของบ้าน นักออกแบบ และผู้รับเหมา ด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้อย่างยืดหยุ่น และยังช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง บทความนี้จะพาไปรู้จักผนังเบาให้มากขึ้น ตั้งแต่ข้อดี ประเภท และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานตกแต่ง
ผนังเบาคืออะไร ทำไมได้รับความนิยม
ผนังเบาคือระบบผนังกั้นพื้นที่ที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบา เช่น แผ่นยิปซัม แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ มาติดตั้งร่วมกับโครงคร่าวผนังเบาที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งรูปแบบโครงผนังเบาที่นิยมใช้จะมีทั้งโครงผนังเบาตัว C และโครงผนังเบาตัว U
จุดที่ทำให้ผนังเบาได้รับความนิยมคือการก่อสร้างที่ง่ายและรวดเร็ว การกั้นห้องด้วยผนังเบาทำได้เร็วกว่าการก่อผนังอิฐมวลเบาทั่วไปมาก ช่วยลดภาระโครงสร้างอาคาร และสามารถควบคุมงบประมาณได้ง่าย จึงนิยมใช้ในงานรีโนเวตคอนโด บ้านพักอาศัย ไปจนถึงออฟฟิศสำนักงาน
ผนังเบามีข้อดีอย่างไรบ้าง
ผนังเบาเป็นวัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและความเรียบร้อยสวยงาม โดยข้อดีของผนังเบามีดังนี้
• น้ำหนักเบา : เมื่อเทียบกับการก่อผนังมวลเบาแบบดั้งเดิม ผนังเบามีน้ำหนักเบากว่ามาก จึงช่วยลดภาระโครงสร้างอาคารโดยรวมได้มากกว่า
• ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา : การติดตั้งผนังเบาจะใช้โครงผนังเบา หรือโครงซีลายผนังเบาร่วมกับแผ่นผนังเบา ทำให้การกั้นพื้นที่เสร็จไว
• ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ง่าย : การกั้นห้องผนังเบาสามารถรื้อหรือปรับแบบใหม่ได้สะดวก โดยไม่กระทบโครงสร้างหลัก
• ควบคุมงบประมาณได้ดี : ผนังเบาเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพง ทำให้ราคากั้นห้อง ผนังเบาจะไม่สูงเหมือนก่อผนังปูน สามารถเลือกวัสดุให้เหมาะกับงบประมาณได้หลากหลาย
• มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย : ผนังเบามีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น ผนังเบายิปซัม, ผนังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์, ผนังเบาไม้อัดซีเมนต์ เป็นต้น ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและฟังก์ชัน
• ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก : ผนังเบาเป็นวัสดุที่ปรับใช้ได้ทั้งกับงานตกแต่งภายในอาคารและงานภายนอกอาคาร เหมาะทั้งงานรีโนเวต งานปรับปรุงพื้นที่ งานซ่อมแซม และงานต่อเติม
ประเภทของผนังเบามีกี่แบบ มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง
ผนังเบามีหลายประเภท สามารถเลือกใช้งานได้ตามลักษณะพื้นที่ งบประมาณ และคุณสมบัติด้านความสวยงามและความทนทาน ดังนี้
ผนังเบายิปซัม
ผนังเบายิปซัมเป็นประเภทผนังเบาที่พบเห็นได้บ่อย ใช้แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุหลัก นิยมใช้ในงานกั้นห้องภายในอาคาร จุดเด่นคือผิวเรียบ ติดตั้งง่าย ทาสีทับได้ น้ำหนักเบา และควบคุมงบได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มราคาผนังเบายิปซัมที่ค่อนข้างประหยัด เหมาะกับการ กั้นห้องนอน หรือพื้นที่ที่ไม่โดนความชื้นโดยตรง
ผนังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์
ผนังเบาไฟเบอร์ซีเมนต์มีความแข็งแรง ทนน้ำและความชื้น ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ทนแรงกระแทกได้ดี กันปลวก และยังนำความร้อนต่ำ ช่วยลดความร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือต้องทำการปิดผิวอีกชั้นเพราะพื้นผิวไม่เรียบเนียนเหมือนยิปซัม นิยมใช้กับงานผนังเบาภายนอก หรือพื้นที่ที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ
ผนังเบาไม้อัดซีเมนต์
ผนังเบาไม้อัดซีเมนต์เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนแดด ทนฝน กันปลวก มีอายุการใช้งานยาวนาน และทาสีทับได้ เหมาะสำหรับงานกั้นผนังเบาที่ต้องการความทนทาน สามารถใช้เป็นแผ่นผนังเบากั้นห้องได้ทั้งบ้านและออฟฟิศ ข้อจำกัดคือราคาสูง และไม่สามารถดัดโค้งได้
ผนังเบาไม้อัดยาง
ผนังเบาไม้อัดยางเป็นวัสดุที่มีความสวยงามจากลายไม้ธรรมชาติและให้ความรู้สึกอบอุ่น เหมาะกับการใช้สร้างผนังเบาลายไม้ หรือทำผนังเบาไม้อัดกั้นห้องสำหรับตกแต่งพื้นที่ภายในบ้าน สามารถติดตั้งร่วมกับโครงเหล็กกั้นห้องผนังเบาได้สะดวก ข้อจำกัดคือมีโอกาสบวมหรือเกิดเชื้อราได้ เพราะผลิตมาจากไม้ จึงไม่เหมาะกับพื้นที่ความชื้นสูง
ผนังเบาไม้สังเคราะห์ WPC
ผนังเบาไม้สังเคราะห์ WPC เป็นวัสดุที่ทำเลียนแบบไม้จริง มีลวดลาย สีสัน และผิวสัมผัสคล้ายไม้ธรรมชาติ กันน้ำและความชื้น ไม่บวม ไม่พอง ปลวกไม่กิน มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน ข้อจำกัดคือมีโอกาสแตกหักได้ในกรณีที่โดนความร้อน หรือโดนแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ
เคล็ดลับเลือกผนังเบาให้เหมาะกับการใช้งาน
การเลือกผนังเบาให้เหมาะกับลักษณะการใช้งาน จะช่วยให้ได้ทั้งความสวยงาม ความแข็งแรง และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคล็ดลับการเลือกผนังเบามีดังนี้
• พิจารณาพื้นที่ใช้งาน : ควรพิจารณาถึงพื้นที่ติดตั้งผนังเบาและเลือกวัสดุให้เหมาะสม หากเป็นพื้นที่ภายใน เช่น การกั้นห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน สามารถเลือกใช้ผนังเบายิปซัมได้ แต่ถ้าเป็นห้องครัวควรเลือกวัสดุที่ทนความชื้นได้ดี
• ให้ความสำคัญกับโครงผนังเบา : ควรเลือกใช้โครงผนังเบาที่ได้มาตรฐาน ทนความชื้น รับน้ำหนักได้ดี เพื่อความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
• คำนวณงบประมาณล่วงหน้า : เปรียบเทียบราคาผนังเบาแต่ละประเภท เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะกับงบโดยไม่กระทบคุณภาพ
• เลือกวัสดุให้สอดคล้องกับดีไซน์ : หากต้องการความสวยงามแบบเป็นธรรมชาติสามารถเลือกติดตั้งผนังเบาลายไม้ แต่ถ้าต้องการทาสีควรเลือกแผ่นผนังเบายิปซัมที่มีผิวเรียบ และรองรับงานตกแต่งเพิ่มเติมได้ง่าย
• เลือกทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ : การติดตั้งผนังเบาที่ถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาแตกร้าว โก่งงอ และช่วยให้ผนังดูเรียบร้อยสวยงามในระยะยาว
ผนังเบา วัสดุที่ช่วยให้งานก่อผนังเป็นเรื่องง่าย
ผนังเบาตอบโจทย์อย่างมากกับงานก่อผนังในยุคนี้ทั้งด้านความรวดเร็วในการก่อสร้าง ความเรียบร้อยสวยงาม และความหลากหลายของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการกั้นห้อง ปรับพื้นที่ หรือรีโนเวตอาคาร ผนังเบาช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของงานก่อสร้างแบบเดิมได้อย่างชัดเจน
หากกำลังมองหาวัสดุสำหรับทำผนังเบาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง ให้ความทึบแน่น เมื่อเคาะ ติดตั้งได้ง่ายกว่าระบบเดิม โดยใช้ร่วมกับโครงคร่าวเหล็กโปรวอลล์ ได้ระบบผนังที่แข็งแรง สามารถป้องกันเสียงได้สูง ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ และมีผิวที่เรียบเนียน ไม่แตกร้าว เหมาะสำหรับกั้นห้องในบ้านพักอาศัยในทุกพื้นที่ของอาคารได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยแนวคานเดิม และสามารถรื้อถอนได้ง่าย ไม่กระทบงานโครงสร้าง ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ติดตั้งง่าย รองรับการใช้งานได้หลายพื้นที่
หาซื้อผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซั่มตราช้างที่สนใจได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายเอสซีจีและร้านขายวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ หรือค้นหาข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
• เว็บไซต์ : https://www.siamgypsum.com/th_th/
• Facebook : https://www.facebook.com/GypsumTraChangTH/