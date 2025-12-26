บอร์ดขสมก.ประชุมด่วน ไฟเขียว”นครชัยแอร์”ชนะประมูลรถเมล์ EV 1,520 เช่าคัน 7 ปี มูลค่า 1.49 หมื่นล้านบาท

บอร์ดขสมก.ประชุมด่วนอนุมัติ”นครชัยแอร์”รับสัญญาเช่ารถเมล์ไฟฟ้า 1,520 คัน เผยต่อรองลดลงอีก 8 ล้านบาทสรุปที่ 14,905 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 421 ล้านบาท เร่งชงครม.รับทราบ คาดเซ็นสัญญา ปลายม.ค.69 ส่งมอบรถมี.ค.70
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันนี้ (26ธ.ค.2568) คณะกรรมการ ขสมก.(บอร์ด) ได้มีการประชุมและมีการมติเห็นชอบผลการประกวดราคา โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ขสมก. จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 15,326.737 ล้านบาท ซึ่งปรากฎว่า บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยเสนอราคาต่ำสุดที่ 14,913.80 ล้านบาท และจากการเจรจาต่อรอง มีการลดราคาลงอีก 8 ล้านบาท เหลือวงเงินที่ 14,905 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 421 ล้านบาท
โดยขั้นตอนจากนี้ ขสมก.จะสรุป ผลการประกวดราคาเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อทราบ ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มีข้อติดขัด คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลได้ในปลายเดือนม.ค. 2569
และกำหนดส่งมอบ รถโดยสาร EV จำนวน 1,520 คัน และหัวจ่ายจำนวน 434 หัว ณ สถานที่ที่ ขสมก.กำหนด ภายในกรอบระยะเวลา 360 วัน นับถัดจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
-งวดที่ 1 ส่งมอบจำนวน 500 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้าจะต้องมีหัวจ่าย 144 หัว ภายใน 300 วันหรือประมาณเดือนมี.ค. 2570
-งวดที่ 2 ส่งมอบจำนวน 500 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้าต้องมีหัวจ่าย 144 หัว ภายใน 330 วัน
-งวดที่ 3 ส่งมอบจำนวน 520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้าจะต้องมีหัวจ่าย 146 หัว ภายใน 360 วัน
รายงานข่าวเปิดเผยว่า โครงการ เช่ารถโดยสาร EV จำนวน 1,520 คันของ ขสมก. กำหนดให้ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ e-bidding ในวันที่ 23 ธ.ค. 2568 พบว่า มีเอกชน เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 2 กลุ่ม คือ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และ กิจการร่วมค้าทียู ซึ่งมีบริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมด้วย ปรากฎว่า บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดที่ประมาณ 14,913.80 ล้านบาท โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 -25 ธ.ค. 2568 ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิค และสรุปผลนำเสนอบอร์ดขสมก.เห็นชอบในวันที่ 26 ธ.ค. 2568
รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่ต้องเร่งนำผลประมูลเสนอบอร์ดขสมก. เนื่องจาก ปัจจุบัน บอร์ด ขสมก.มีจำนวน 7 คน ซึ่งในวันที่ 27 ธ.ค. 2568 จะมีบอร์ดคนหนึ่งลาออก ซึ่งจะทำให้บอร์ดขสมก.ไม่ครบ และไม่สามารถประชุมพิจารณาใด ๆ ได้ จึงต้องเร่งเสนอบอร์ดพิจารณาให้เรียบร้อย หากไม่ทัน จะต้องรอการแต่งตั้งบอร์ดให้ครบซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือน เนื่องจากต้องรอเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่ก่อน ซึ่งอาจจะส่งผลให้โครงการต้องสะดุดไปด้วย