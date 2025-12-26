ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ชวนไปล่องใต้ สัมผัสประสบการณ์ทะเลสวยและไลฟ์สไตล์สุดพิเศษที่ภูเก็ต สมุย และกระบี่

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู โดยมีแบรนด์ภายใต้การบริหาร อาทิ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศออกเดินทางสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลใต้ เปิดประสบการณ์พักผ่อนอันน่าหลงใหลที่ผสานความงดงามของธรรมชาติเข้ากับไลฟ์สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านโรงแรมในเครือที่ตั้งอยู่บนจุดหมายปลายทางยอดนิยมอย่าง จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย และจังหวัดกระบี่ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขปลายปีนี้ไปพร้อมๆ กับการพักผ่อนท่ามกลางหาดทรายขาว น้ำทะเลสวยใส และบรรยากาศอันอบอุ่นร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ให้ทริปเที่ยวทะเลใต้ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดี
“อมารี ภูเก็ต” (Amari Phuket) รีสอร์ตหรูริมโค้งอ่าวป่าตองที่รายล้อมด้วยวิวทะเลอันดามันและธรรมชาติอันเงียบสงบ โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศโรแมนติก เหมาะสำหรับทั้งคู่รักและครอบครัว ไฮไลต์อยู่ที่ The Jetty สะพานไม้สีขาวที่ทอดยาวออกไปในทะเล สำหรับชมพระอาทิตย์ตกหรือดินเนอร์ยามค่ำคืนอันแสนโรแมนติก นอกจากนี้ อมารี ภูเก็ต ยังมีห้องอาหารให้เลือกมากถึง 7 แห่ง ตั้งแต่บุฟเฟต์มื้อเช้าแกล้มวิวโค้งน้ำที่ห้องอาหาร Rim Talay จิบน้ำชายามบ่ายใต้เงาไม้ใน The TreePods ที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ริมชายฝั่ง ชิมอาหารอิตาเลียนยอดนิยมจาก La Gritta ก่อนปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มแก้วโปรดยามค่ำคืนที่ Samutr Bar
นอกจากนี้ รีสอร์ตยังตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น แหลมพรหมเทพ หาดกะตะและกะรน รวมถึงย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสและวัฒนธรรมท้องถิ่น แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ครบครันทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
“อมารี เกาะสมุย” (Amari Koh Samui) รีสอร์ตหรูบนหาดเฉวง ที่พร้อมมอบความสงบ ร่มรื่น และเสน่ห์ความอบอุ่นแบบไทยให้กับผู้เข้าพักได้ดื่มด่ำทุกช่วงเวลาของการพักผ่อน ตั้งแต่การผ่อนคลายที่ บรีซ สปา (Breeze Spa) หรือคลาสโยคะริมทะเล ไปจนถึงดินเนอร์สุดโรแมนติกริมชายหาดที่ อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี (Amaya Food Gallery) หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปลิ้มลองอาหารอิตาเลียนจาก เปรโก้ (Prego) ร้านอาหารอิตาเลียนต้นตำรับที่เป็นขวัญใจนักกินมายาวนานกว่า 22 ปี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้สำรวจเสน่ห์ท้องถิ่นของสมุยได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมู่เกาะอ่างทองและน้ำตกหน้าเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบายทุกการเดินทาง ทำให้ทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนเต็มไปด้วยความทรงจำอันน่าหลงใหลและยากจะลืมเลือน
“อมารี โวค กระบี่” (Amari Vogue Krabi) รีสอร์ตหรูริมหาดทับแขก ที่ผสานความงดงามของทะเลอันดามันกับบรรยากาศโรแมนติกไว้ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาไทยประยุกต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบและความเป็นส่วนตัว ผู้เข้าพักสามารถออกสำรวจธรรมชาติอันงดงามได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมหมู่เกาะห้อง พายคายัคในป่าชายเลน หรือเยือนจุดชมวิวทะเลแหวก อ่าวนาง และน้ำตกธารโบกขรณี อีกทั้งยังสามารถผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปกับทรีทเมนต์ที่ บรีซ สปา (Breeze Spa) อิ่มอร่อยกับ 4 ห้องอาหารและบาร์ที่มอบบรรยากาศสุดพิเศษ ให้ทุกช่วงเวลาของการพักผ่อนเต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าจดจำ
“โอโซ่ ภูเก็ต” (OZO Phuket) โรงแรมไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยความสนุก ตั้งอยู่ห่างจากหาดกะตะ ชายหาดยอดนิยมที่สวยงามที่สุดในภูเก็ต เพียง 150 เมตร พร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกกับกิจกรรมทางน้ำให้กับผู้เข้าพักได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพายบอร์ด เล่นเซิร์ฟ หรือปั่นจักรยานรอบหาด ห้องพักได้รับการออกแบบและตกแต่งด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ นอกจากนี้ โรงแรมยังตั้งอยู่ในทำเลที่แสนสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หาดกะตะ หาดกะรน และจุดชมวิวกะตะน้อย หรือจะออกสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้านอาหาร และคาเฟ่บรรยากาศดีของภูเก็ตก็ทำได้อย่างง่ายดาย โอโซ่ ภูเก็ต พร้อมมอบประสบการณ์ให้ทุกการเข้าพักเต็มไปด้วยความสนุก ผ่อนคลาย และความทรงจำที่น่าประทับใจ
“โอโซ่ เฉวง สมุย” (OZO Chaweng Samui) โรงแรมไลฟ์สไตล์ใจกลางหาดเฉวง ที่พร้อมมอบบรรยากาศสดใสและการพักผ่อนแสนสบาย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งกิน เที่ยว ช็อป เหมาะกับนักเดินทางที่ชื่นชอบชีวิตสนุก ๆ และไม่อยากพลาดสีสันของสมุย ไฮไลต์ของโรงแรมคือ สระว่ายน้ำริมทะเล ที่มองเห็นวิวทะเลกว้างสุดสายตา พร้อมบาร์สุดชิลยามค่ำ ให้คุณดื่มด่ำค่ำคืนผ่อนคลายท่ามกลางเสียงคลื่นและลมทะเล นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถออกสำรวจเสน่ห์รอบเกาะ ทั้งตลาดกลางคืนเฉวง หมู่บ้านชาวประมงฟิชเชอร์แมน วิลเลจ และหาดละไม เพื่อเติมเต็มให้ทุกช่วงเวลาบนชายหาดเต็มไปด้วยความสนุกและความทรงจำอันแสนพิเศษ
โรงแรมในเครือ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ทั้งที่ภูเก็ต สมุย และกระบี่ พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความอบอุ่น และสร้างประสบการณ์พักผ่อนที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.onyx-hospitality.com