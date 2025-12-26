”อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง”มาวินจ่อนั่งผู้ว่าฯรฟท.คนที่ 21 บอร์ดรฟท.เห็นชอบผลสรรหาฯ เร่งเจรจาผลตอบแทน

“บอร์ดรฟท.เห็นชอบผลสรรหาฯผู้ว่าฯรฟท.คนที่ 21 ”อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง” คะแนนสูงสุด เดินหน้า เจรจาผลตอบแทน และเสนอครม.อนุมัติต่อไป
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ครั้งที่ 21 /2568 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2568 ที่มี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯที่มี นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการรฟท. เป็นประธาน เสนอ ชื่อ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการ รฟท. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าฯรฟท.คนใหม่ โดยได้รับคะแนนสูงสุด และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่รฟท.ประกาศไว้
ทั้งนี้ มีการประกาศสรรหาผู้ว่าฯ รฟท.คนใหม่ โดยให้ยื่นสมัครระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2568 ปรากฎว่ามีผู้สมัคร 2 ราย คือ 1. นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการ รฟท.ปัจจุบันทำหน้าที่ รักษาการผู้ว่า รฟท. และ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
โดย คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 นี้ และประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2568 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้สมัครทั้ง 2 รายผ่านเกณฑ์ กำหนดแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 24 ธ.ค. 2568 และสรุปคะแนนนำเสนอที่ประชุมบอร์ดรฟท.วันที่ 25 ธ.ค. 2568 เห็นชอบ
หลังจากนี้ จะเป็นขั้นตอนการเจรจาผลตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ที่มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย เป็นประธาน มีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมด้วย หลังจากได้ข้อสรุป จะนำเสนอผลการเจรจาค่าตอบแทนต่อที่ประชุมบอร์ดรฟท. จากนั้นจะเสนอผลการสรรหาผู้ว่าฯรฟท.ไปยังสคร.กระทรวงการคลัง หลังกระทรวงการคลังพิจารณา ทั้งผลการสรรหา คุณสมบัติ ผลตอบแทน และเมื่อแล้วเสร็จ ทางสคร. กระทรวงการคลังจะส่งเรื่องกลับรฟท. เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป