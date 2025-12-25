เลี่ยงรถติด! ทล.แนะนำ 23 เส้นทางเลือกจากกทม.สู่ภูมิภาคช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สะดวก-รวดเร็ว

เดินทางปีใหม่ เลี่ยงรถติด กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลี่ยง 23 เส้นทางเลือกออกจากกรุงเทพฯสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้แนะนำเส้นทางเลือกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ดังนี้
กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) – จ.พระนครศรีอยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถ.สายเอเชีย) – อ.มโนรมย์ (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป จ.นนทบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณบุรี - ชัยนาท) - จ.ชัยนาท (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป รังสิต – มุ่งหน้าทางต่างระดับบ้านกลาง(ทางหลวงหมายเลข 346) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 (ถ.ปทุมธานี – บางปะหัน) - ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถ.สายเอเชีย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) - อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.พิษณุโลก
เส้นทางที่ 5: จากกรุงเทพฯ ไปทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) - อ.วังน้อย (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 จากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป อ. วังน้อย (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) –– ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา(ให้ใช้ด่านบางปะอิน ทล.1 กม.55+000) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป อ. วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) –– ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา(ด่านสระบุรี ทล.1 กม.99+600) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป อ. วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน) –– ทางหลวงหมายเลข 33 - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา(ให้ใช้ด่านหินกอง ทล.33 กม.82) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 5 :จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 ถ.มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา หรือ จาก อ.บ้านนา ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 - อ.กบินทร์บุรี มุ่งหน้าสู่ อ.อรัญประเทศ
เส้นทางที่ 6 :จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (หลวงหมายเลข 304) – อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
เส้นทางที่ 7 :จากกรุงเทพฯไป ถ.กาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) - ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมา (ทางขึ้นบริเวณ ทล.9 กม.80)จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.นครราชสีมา
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออก
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป จ.ชลบุรี (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา )
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 304) โดยสามารถมุ่งหน้าสู่ ต.หนองปรือ เมืองพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 331 สัตหีบ - เขาหินซ้อน) เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ ไป อ.บางปะกง (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 ถ.เทพรัตน) โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) หรือ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา – ชลบุรี) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี
กรุงเทพฯ – ภาคใต้
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป ถนนบรมราชชนนี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 338 อรุณอมรินทร์ – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯ ไป บางใหญ่ (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 ด่านบางใหญ่) – ออกที่ด่านนครปฐมตะวันตก - ถ.มาลัยแมน (ทางหลวงหมายเลข 321) - ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม - จ.ราชบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถ.พระราม 2) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้(กทพ.) – ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (ให้ใช้ต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย) - ทางหลวงหมายเลข 35 ถ.พระราม 2 – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ภาคใต้
กรุงเทพฯ – ภาคตะวันตก
เส้นทางที่ 1: จากกรุงเทพฯ ไป จ.กาญจนบุรี (ให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 2: จากกรุงเทพฯไปถนนตลิ่งชัน - อ.ลาดหลุมแก้ว (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ถนนกาญจนาภิเษก) - ทางหลวงหมายเลข 346 ต่างระดับรังสิต – พนมทวน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 3: จากกรุงเทพฯ - ไป จ.นครปฐม (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) - ทางหลวงหมายเลข 323 (ถ.แสงชูโต) เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
เส้นทางที่ 4: จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม (ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถ.เพชรเกษม) – มุ่งหน้าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (ด่านศรีษะทอง) เพื่อเข้าสู่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193