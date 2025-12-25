ประสบการณ์สุดพิเศษกับตำนานกองหลังระดับโลก Nemanja Vidić ฉายา The Iron Wall ในกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Carabao Meet The Legend ครั้งที่ 2 ปี 2025

Carabao Meet The Legend ครั้งที่ 2 ปี 2025 : Nemanja Vidić งานแฟนมีตที่มีมากกว่าการถ่ายรูปและขอลายเซ็น งานนี้เครื่องดื่มคาราบาวสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้แฟนฟุตบอลได้ชนแก้ว กระทบไหล่ กับตำนานนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิดแบบแก้วต่อแก้ว ตัวต่อตัว ประสบการณ์แบบนี้มีแต่เครื่องดื่มคาราบาวเท่านั้นที่มอบให้ได้
เครื่องดื่มคาราบาว และเครื่องดื่มตะวันแดง ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์ “คาราบาว” สู่แบรนด์ระดับโลก ผนึกกำลังกับ EFL (English Football League) ผู้จัดการแข่งขันคาราบาว คัพ สร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์พาตำนานนักฟุตบอลระดับโลกมาเยือนเมืองไทย ตอกย้ำความเป็นแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อแฟนฟุตบอลตัวจริง ให้แฟนฟุตบอลได้ชนแก้ว กระทบไหล่ กับตำนานนักฟุตบอลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คนรักฟุตบอลได้เติมเต็ม Passion ของตัวเอง เพราะคาราบาวเชื่อว่า ทุกคนต้องเข้าถึงกีฬาที่รัก และนักฟุตบอลที่ชอบ ภายใต้แคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว – เชียร์ได้สุด เชียร์กับคาราบาว” ให้คนไทยได้สัมผัสความสุข ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Carabao Meet The Legend ครั้งที่ 2 ปี 2025 : Nemanja Vidić ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 เวลา 14.30–18.30 น. ณ Mono Studio
โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ที่ Mono Studio มีแฟนฟุตบอลจำนวนมากมารวมตัวเพื่อพบกับ Nemanja Vidić นักฟุตบอลระดับตำนานผู้ได้รับฉายา “กำแพงเหล็ก” (The Iron Wall) ของวงการฟุตบอลระดับโลก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุด เคยคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย รวมถึงแชมป์ลีกคัพ หรือคาราบาว คัพ ในปัจจุบัน
ความพิเศษของงานนี้ คือนอกจากแฟนฟุตบอลๆ จะได้ฟังสัมภาษณ์ ถ่ายภาพ และรับลายเซ็น ภายในงาน Nemanja Vidić ยังเซอร์ไพรส์แฟนฟุตบอล ด้วยการเลือก 10 หมายเลขที่มีความหมายกับชีวิตนักฟุตบอลของตัวเอง หากหมายเลขที่เลือกตรงกับริสต์แบนด์ของแฟนบอลท่านไหนภายในงาน แฟนบอลท่านนั้นสามารถขึ้นมารับเครื่องดื่มเยอรมันตะวันแดงจากเครื่อง Snow Tap และชนแก้วกับ Nemanja Vidić แบบแก้วต่อแก้วตัวต่อตัว
งาน Carabao Meet The Legend ครั้งที่ 2 ปี 2025 : Nemanja Vidić ไม่ใช่แค่การได้ใกล้ชิดกับตำนานฟุตบอลระดับโลก แต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์คาราบาวให้เป็นแบรนด์ของแฟนฟุตบอลไทยและทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก “คาราบาว คัพ” ฟุตบอลถ้วยชื่อดังของอังกฤษ สานต่อกลยุทธ์ “สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง” ภายใต้วิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก และแบรนด์ระดับโลก” (World Class Product, World Class Brand) เพื่อสร้างแบรนด์คาราบาวให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก
สำหรับแฟนฟุตบอลท่านอื่น ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญ “เชียร์บอล เชียร์บาว – เชียร์ได้สุด เชียร์กับคาราบาว” และกิจกรรม Carabao Meet The Legend ได้ทางเพจ Carabao Tawandang Beverage และมาติดตามกันว่าเครื่องดื่มคาราบาวจะพานักฟุตบอลระดับโลกคนไหนมาพบกับแฟนฟุตบอลชาวไทยอีก