HONOR เปิดตัวศูนย์บริการแห่งแรกในไทย ‘HONOR Authorized Service Center’ ชูจุดเด่นใหญ่ที่สุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผสาน AI ยกระดับบริการ มอบประสบการณ์พรีเมียม พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้!
ออเนอร์ (HONOR) ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว HONOR Authorized Service Center ศูนย์บริการหลังการขายแห่งแรกในประเทศไทย ณ ชั้น 5 โซน C ศูนย์การค้า MBK Center โดยศูนย์บริการแห่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานธุรกิจและความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการยกระดับมาตรฐานการบริการแบบ Localized Service ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมชูจุดเด่นในฐานะศูนย์บริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด บนพื้นที่กว่า 180 ตารางเมตร ครบครันด้วยนวัตกรรม AI และการออกแบบที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับไลฟ์สไตล์อย่างลงตัว พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยการเปิดศูนย์ HONOR Authorized Service Center ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ์จาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ให้บริการของ HONOR แห่งแรกในประเทศไทย
มร. จอร์จ เจิง ประธานบริหาร ออเนอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับ HONOR การเปิดตัว HONOR Authorized Service Center แห่งแรกในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขยายธุรกิจของเราเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาที่เรามีต่อผู้ใช้งานชาวไทยในการส่งมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุด ด้วยแนวคิด ‘Customer First’ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมด้วยการนำเสนอศูนย์บริการที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและความใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่รวดเร็ว มืออาชีพ และอบอุ่นในทุกขั้นตอน”
HONOR Authorized Service Center ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “The Coexistence of Technology and Humanity” หรือการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีและมนุษยธรรม โดยอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบค้าปลีก HONOR SI 4.0 ที่มีความทันสมัยในระดับสากล ผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยการตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาคาร คิง เพาเวอร์ มหานคร แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดผ่านเพดานไฟลวดลายเรขาคณิตที่สื่อถึงความล้ำสมัย ซึ่งภายในศูนย์บริการแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อรองรับประสบการณ์ของผู้ใช้งานในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รับรองลูกค้า เคาน์เตอร์บาร์ โซนสาธิตผลิตภัณฑ์ และพื้นที่กิจกรรม โดยออกแบบให้การเคลื่อนย้ายระหว่างโซนจัดแสดงสินค้าและโซนบริการหลังการขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ สร้างบรรยากาศเรียบหรู ทันสมัย ด้วยวัสดุสแตนเลสและระบบ Dynamic Lighting ที่ช่วยเพิ่มมิติให้กับพื้นที่
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการนำ เทคโนโลยี AI มาช่วยยกระดับการให้บริการ อาทิ หุ่นยนต์ต้อนรับอัจฉริยะ สำหรับจัดคิวและให้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างแม่นยำ รวมถึงโซนสาธิตผลิตภัณฑ์ IoT ที่แสดงศักยภาพของการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น กีตาร์อัจฉริยะ และอุปกรณ์สุขภาพที่สามารถซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ HONOR ในการสร้างระบบนิเวศอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลยุคใหม่
ในด้านมาตรฐานการบริการ HONOR ให้ความสำคัญสูงสุดกับความเชื่อมั่นของลูกค้า โดยให้บริการผ่านวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมการันตีการใช้อะไหล่แท้จากโรงงาน 100% ระบบตรวจสอบราคาที่โปร่งใส และบริการสำรองข้อมูลก่อนการซ่อม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ HONOR จัดแคมเปญ “Loyal User Appreciation Program” มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณแก่ผู้ใช้งาน HONOR ที่เข้ามาใช้บริการ ณ ศูนย์บริการสาขา MBK Center ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 – 24 มกราคม 2569 รับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ บริการตรวจเช็กและทำความสะอาดเครื่องฟรี บริการติดฟิล์มกันรอยฟรี บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีในรุ่นที่ร่วมรายการ ฟรีค่าแรงช่าง และส่วนลดพิเศษสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ร่วมรายการ
นอกจากการเปิดตัวศูนย์บริการแห่งแรกในกรุงเทพฯ แล้ว HONOR ยังมีแผนขยายศูนย์บริการ Authorized Service Center ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในปีหน้า และมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมช่องทางการติดต่อที่หลากหลายแบบ Omnichannel ทั้งแอปพลิเคชัน My HONOR, Call Center, และ Social Media เพื่อความอุ่นใจของผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการ HONOR Authorized Service Center พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ณ ชั้น 5 โซน C อาคาร MBK Center เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.30 – 19.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.honor.com/th หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก HONOR Thailand