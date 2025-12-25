แอกซ่าประกันภัย จัดโปรฯส่งท้ายปี ลด 25% สำหรับแผนประกันภัยการเดินทาง “Smart Traveller’s Choice”

แอกซ่าประกันภัย ร่วมฉลองเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปี มอบของขวัญพิเศษเอาใจนักเดินทางด้วยส่วนลด 25% สำหรับแผนประกันภัยการเดินทาง “Smart Traveller’s Choice” แผน Advance และ Max* เพื่อตอบรับกระแสความต้องการคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล โดยแอกซ่าพร้อมสนับสนุนให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความมั่นใจและความอุ่นใจสูงสุด เพียงกรอกโค้ดส่วนลด “AXAOHO” ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2568
ผลสำรวจล่าสุด** เผยให้เห็นเทรนด์การท่องเที่ยวในปี 2569 ที่นักเดินทางต่างมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ "Ultra-personalized" หรือการออกแบบทริปที่สะท้อนตัวตน ความสนใจ และเป้าหมายเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ความต้องการด้านประกันภัยการเดินทางเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคต้องการความคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย
แผนประกันภัยการเดินทาง AXA Smart Traveller’s Choice พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับเทรนด์ดังกล่าว โดยมอบอิสระให้ลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน การเดินทางไปทำธุรกิจ ทริปผจญภัย หรือการท่องเที่ยวแบบครอบครัว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกย่างก้าวของการเดินทางจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและสนับสนุนการวางแผนท่องเที่ยวช่วงปลายปี แอกซ่าขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อแผนประกันภัยการเดินทาง Smart Traveller’s Choice แผน Advance หรือ Max ผ่านช่องทางออนไลน์ รับส่วนลดทันที 25% เพียงใช้โค้ด “AXAOHO” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นักเดินทางในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่สะท้อนความเป็นตัวเอง โดยพวกเขาต้องการความคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ แอกซ่าจึงพัฒนา Smart Traveller’s Choice เพื่อมอบอิสระในการเลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับทุกการเดินทาง โปรโมชั่นส่งท้ายปีของเราในครั้งนี้ จึงเป็นความตั้งใจที่จะช่วยให้นักเดินทางทุกคนออกไปสำรวจโลกกว้างได้อย่างมั่นใจ โดยมีแอกซ่าคอยดูแลเคียงข้างในทุกเส้นทาง”
AXA Smart Traveller’s Choice มาพร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น อาทิ ความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงความคุ้มครองจากกีฬาสันทนาการ นอกจากนี้ นักเดินทางยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเสริม (Add-on) ได้ตามความต้องการ เช่น ความคุ้มครองกรณีเครื่องบินล่าช้า (Trip Protection) ความคุ้มครองกิจกรรมเดินป่าและกิจกรรมในพื้นที่ห่างไกล (Extra Protection) และความคุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระ (Property Protection) พร้อมอุ่นใจยิ่งกว่าด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางและรับสิทธิ์โปรโมชั่นได้ที่ https://u.axa.co.th/axaohoth
*หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
**หมายเหตุบรรณาธิการ: ผลงานวิจัยจากรายงานคาดการณ์การท่องเที่ยวฉบับที่ 10 ของ Booking.com https://news.booking.com/the-era-of-you-bookingcom-predicts-the-top-trends-defining-travel-in-2026-with-individuality-taking-center-stage/