Black Friday 2025 ยืนหนึ่งดีลแรงสุดปลายปี “เซ็นทรัลพัฒนา” กวาดกำลังซื้อทั่วประเทศ ดันยอดขายโตขึ้นกว่า 24%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “Shopping Destination” ของไทย ด้วยความสำเร็จของมหกรรมช้อปปลายปี “BLACK FRIDAY ช้อปติดสปีดที่เซ็นทรัล 2025” จัดโปรแรงทั่วประเทศ 4 วันเต็ม (28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2568) ลดสูงสุด 90% ครอบคลุมทุกหมวดสินค้า พร้อมผนึกกำลังกว่า 1,400 ร้านค้า บรรยากาศเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ผู้บริโภคเดินหน้าช้อปดีลแรงและ Flash Sales อย่างต่อเนื่อง สะท้อนพลังผู้บริโภคที่ยังพร้อมใช้จ่าย ขับเคลื่อนมูลค่าการใช้จ่ายช่วงไตรมาส 4 ด้วยยอดขายที่โตขึ้นกว่า 24% เมื่อเทียบกับปี 2567
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “Black Friday คือช่วงเวลาที่ผู้บริโภคตัดสินใจบนพื้นฐานของ ‘ความคุ้มค่าจริง’ และเป็นช่วงที่มี Demand สูงที่สุด จากข้อมูลเชิงลึกจาก The 1 สะท้อนชัดว่าผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญกับ Value-for-Money มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Young Gen และ Office Worker ทำให้ 5 หมวดยอดนิยม Fashion & Lifestyle, IT & Gadget, Beauty Clinic, Dining & Café และ Home & Living เติบโตต่อเนื่องในสัปดาห์ Black Friday จากดีมานด์ด้านของการจับจ่ายใช้สอบของผู้บริโภค ในสินค้าหลากหลายประเภท แม้แคมเปญจะมีเพียง 4 วัน แต่เป็นโปรโมชันที่ทรงพลังที่สุดของปี ซึ่งผลักดันกำลังซื้อปลายปีทั่วประเทศโตขึ้นกว่า 24% ตอกย้ำประสบการณ์ความคุ้มค่าที่ลูกค้ารอคอยมากที่สุดของปี”
ข้อมูลจาก NielsenIQ ชี้ให้เห็นว่า Black Friday ได้เปลี่ยนภาพจาก เทศกาลลดราคา มาเป็น จังหวะที่ผู้บริโภครอคอยเพื่อช้อปเสื้อผ้า เครื่องประดับ เพื่อปรับลุคใหม่ๆ ในหมวด Fashion & Lifestyle ใหม่ๆ หรืออัพเกรดสินค้า โดยเฉพาะในหมวด IT & Gadget ซึ่งเป็นสินค้าที่มีวงจรการเปลี่ยนสินค้า (replacement cycle) ชัดเจน ในสัปดาห์ Black Friday สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการซื้อที่สูงขึ้นทุกปี ข้อมูลยังบ่งชี้ว่าผู้บริโภคไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ส่วนลด แต่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” แบรนด์จึงต้องแข่งขันกันด้วยดีลและคุณภาพที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งสองด้าน เพื่อดึงกำลังซื้อปลายปีที่พุ่งขึ้นอย่างมาก และทำให้ Black Friday กลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของยอดขายสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก
เซ็นทรัลพัฒนายังคงเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์ช้อปปิ้งคุณภาพ และผลักดันให้ Black Friday เป็นมากกว่าช่วงลดราคา แต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคได้อัปเกรดไลฟ์สไตล์ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดของปี พร้อมตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานความคุ้มในปีหน้าให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อรักษาบทบาทผู้นำในตลาดรีเทลไทยอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.centralpattana.co.th/en/shopping/shopping-update/event/1512