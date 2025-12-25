สะพัด“นครชัยแอร์”คว้าสัญญาเช่า รถเมล์ไฟฟ้า ขสมก. 1,520 คัน จับมือ NEX ให้ผลิตและประกอบรายเดียว

ขสมก.เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ-เทคนิค คาดสรุปผลประมูลรถเมล์ไฟฟ้า ขสมก. 1,520 คัน วันนี้ (25 ธ.ค.) สะพัด“นครชัยแอร์”คว้าสัญญา เสนอราคา 1.49 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางกว่า 300 ล้านบาท ประกาศจับมือ NEX ให้ผลิตและประกอบรายเดียว
รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เปิดประกวดราคาเช่ารถโดยสาร EV จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ 15,355.6 ล้านบาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 15,326.737 ล้านบาท โดยกำหนดให้ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ e-bidding ในวันที่ 23 ธ.ค. 2568 ระหว่างเวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น. พบว่า มีเอกชน เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 2 กลุ่ม โดยมีการเสนอราคาต่ำสุดที่ประมาณ 14,900 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าราคากลางเกว่า 300 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังให้ยื่นเสนอราคา e-bidding แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV) จำนวน 1,520 คัน ได้มีการประชุมในวันที่ 24 ธ.ค. 2568 เพื่อตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้ายื่นเสนอราคาทุกราย และในวันที่ 25 ธ.ค.2568 คณะกรรมการคัดเลือกฯจะมีการตรวจสอบเอกสารด้านเทคนิค จากนั้นจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถสรุปผลการประมูลได้ในวันที่ 25 ธ.ค.2568 ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาการประมูล ที่จะสรุปผลการประมูลได้ในเดือนธ.ค. 2568 (กรณีไม่มีผู้ร้องเรียน) และลงนามสัญญาเดือนม.ค. 2569 ตามแผนงาน จะเริ่มรับมอบรถชุดแรก จำนวน 500 คันในเดือนมี.ค. 2569
@ “นครชัยแอร์”เผยเข้าชิงรถเมล์ไฟฟ้า จับมือ NEX ผลิตและประกอบรายเดียว1,520 คัน
ด้าน บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรายใหญ่ของไทย ได้ออกมาระบุว่า บริษัทฯได้ยื่นประมูลโครงการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผ่านระบบ e-bidding ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมประกาศหากชนะประมูลจะมอบหมายให้บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียว
โดยนายนพดล นิ่มพัชราวุธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ NEX ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะความพร้อมด้านการผลิต ประกอบ และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA หากเราชนะการประมูล เราจะให้บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียวสำหรับโครงการนี้
NEX และกลุ่ม EA มีความพร้อมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการพลังงาน ไปจนถึงบริการสถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งมิติการเดินรถ การบำรุงรักษา และความต่อเนื่องของการให้บริการในระยะยาว
ด้านนายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทต้องขอบคุณ”นครชัยแอร์” ที่เห็นศักยภาพ คุณภาพและมาตรฐาน ที่มีกับกลุ่มบริษัท EA และ NEX โดยการเป็นผู้ผลิตและประกอบรถไฟฟ้ารายเดียวจะช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุน และคุณภาพได้ตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันประมูลครั้งนี้”
โครงการผลิตและประกอบรถไฟฟ้าของ ขสมก. ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูประบบรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร โดย ขสมก. มีแผนเปลี่ยนรถเมล์ทั้งหมดเป็นรถโดยสารไฟฟ้าผ่านสัญญาเช่าใช้รถระยะเวลา 7 ปี จำนวนรวม 1,520 คัน เพื่อทดแทนรถเก่า ยกระดับคุณภาพบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงานระยะยาว และสนับสนุนระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการมีมูลค่ารวม 15,355 ล้านบาท