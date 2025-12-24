“เซ็นทารา” ปักหมุดหิมาลัย เปิดรร.แรกเนปาลต้นปีหน้า

“หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น”
รีสอร์ทสวยสงบแห่งการพักผ่อนเหนือระดับในท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมเนปาล พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2569
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกในเนปาล “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” รีสอร์ทสวยสงบแห่งการพักผ่อนสุดพิเศษที่ซึ่งความงามทางธรรมชาติบรรจบกับวัฒนธรรมเนปาลอย่างลงตัว โดยรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคัสกิโกต ห่างเมืองโพคาราเพียง 35 นาที มอบวิวพาโนรามาของภูเขาฟิชเทลอันเลื่องชื่อ พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2569
หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น รีสอร์ทแห่งนี้นำเสนอประสบการณ์เข้าพักที่ผสานธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ท่ามกลางวิวสวยของเทือกเขาอันนาปุรณะและภูเขาฟิชเทลอันเลื่องชื่อ แขกผู้เข้าพักจะได้สัมผัสห้องพัก ห้องสวีท และวิลลาทั้งหมด 42 ห้อง ที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมสวนหรือระเบียงส่วนตัวที่รวมความสะดวกสบายร่วมสมัยเข้ากับงานฝีมือท้องถิ่นอย่างน่าประทับใจ เหมาะกับการเข้าพักทั้งสำหรับคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน
รีสอร์ทแห่งนี้มอบประสบการณ์เข้าพักอย่างหลากหลาย ทั้งการผจญภัย มนต์เสน่ห์วัฒนธรรม และการพักผ่อน อาทิ การสำรวจเส้นทางเดินเขาอันงดงาม, ทัวร์หมู่บ้านซารางก๊อต (Sarangkot) พร้อมไกด์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่โด่งดังของเมืองโพคารา, อันนาปุรณะ เบส แคมป์ เทรค หรือ ABC เทรคกิ้ง, กระโดดร่มพารา ไกลดิ้ง (paragliding) และกิจกรรมผจญภัยมากมายที่เทือกเขาอันนะปุรณะ นอกจากนั้น หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา ยังมอบประสบการณ์อาหารเลิศรส ด้วยห้องอาหารที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน, ห้องอาหารเฉพาะทางที่นำเสนอศิลปะแห่งอาหารทั่วเอเชีย และบ้านน้ำชา (Tea House) ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ นำเสนอชาชั้นเลิศจากแหล่งกำเนิดชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อย่างครบครัน อาทิ บาร์ เลานจ์ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องสมุด และจุดชมวิวที่ระเบียงชั้นดาดฟ้า
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ถ่ายทอดการบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของเซ็นทาราสู่ประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก” ประไพจิต ทองมา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมหิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น กล่าว “ทั้งด้วยความงดงามของเทือกเขาอันนะปุรณะ วัฒนธรรมท้องถิ่นเนปาล และความเพียบพร้อมของที่พัก เรามั่นใจว่ารีสอร์ทแห่งนี้ จะเป็นจุดหมายปลายทางที่มอบการพักผ่อนอันสุดพิเศษที่ผสานความงามทางธรรมชาติ การผจญภัย และสุขภาพ เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าประทับใจ”
เพื่อเตรียมฉลองการเปิดให้บริการ “หิมาลายัน ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท โพคารา เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น” เซ็นทารามอบข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว ด้วยแพ็กเกจพัก 3 คืน จ่าย 2 คืน และบริการรับ-ส่งสนามบินฟรี พร้อมส่วนลดเพิ่มเติม 15% และคะแนนสามเท่าสำหรับสมาชิก CentaraThe1 โดยลูกค้าสามารถจองข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2569 สำหรับการเข้าพักถึง 30 เมษายน 2569