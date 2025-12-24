“ดอกเตอร์มัม” จัดงานฉลองครบรอบ 2 ปี ยืนหยัดสุขภาพดีและมีความสุขไปด้วยกัน พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เอาใจสายรักสุขภาพ

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 อย่างมั่นคง “ดอกเตอร์มัม” (Dr.Mom) แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีและมีความสุข แบบ Stay Healthy, Stay Happy โดย “หมอแม่” แห่ง drmomdiary “พญ.พิศศรี กิจนิรันดร์สิน” และ “คุณภาวินท์ กิจนิรันดร์สิน” จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 2 ปี เพื่อแทนคำขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจที่จับมือเดินเคียงคู่ ดอกเตอร์มัม แบรนด์ที่เป็นทั้งเพื่อน แม่ และหมอ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกมิติของชีวิต เพื่อตอกย้ำแนวคิดว่า “สุขภาพดีและความสุข คือสิ่งที่ทุกคนควรมีจนวันสุดท้ายของชีวิต” ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ดอกเตอร์มัม แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เติบโตมาจากความตั้งใจของ “แม่คนหนึ่งที่เป็นหมอ” สู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ลูกค้าไว้ใจ เพราะแบรนด์ไม่ได้เริ่มจากการขายสินค้า แต่เริ่มจากการให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสุขภาพ – ครอบครัว สร้างชุมชนที่แข็งแกร่งผ่านการพูดคุยเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความสัมพันธ์ และการรักตัวเอง แล้วจึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “แม่ใช้ แม่ชอบ แม่เลยทำ” ที่ออกแบบสำหรับทุกช่วงวัยโดยมีผลการวิจัยรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเหมือน…มีแม่คอยดูแลอยู่เสมอ และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในการดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน
โดยยึดหลักสำคัญ 3 ประการคือ “ปลอดภัย” ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่ใช้ “ใส่ใจ” ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบถึงมือคุณ และ “จริงใจ” ให้คำแนะนําตรงไปตรงมา เพื่อให้คุณมั่นใจและสบายใจเสมอ ซึ่งได้รับความไว้วางใจด้วยดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จากทั้งแฟนคลับ และลูกค้าจำนวนมาก ทั้งคุณแม่ วัยทำงาน คนชอบออกกําลังกาย วัยทอง และครอบครัว ความสำเร็จของดอกเตอร์มัมในวันนี้จึงไม่ได้วัดจากยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่คือจำนวนคนติดตามช่องที่หันกลับมาดูแลตัวเองได้อย่างเข้าใจและอ่อนโยน
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแทนคำขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจ ที่ร่วมเดินทางกับดอกเตอร์มัมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงและครอบครัวได้กลับมาฟังร่างกาย หัวใจ และตัวเองอีกครั้ง โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ คือ Special Talk การพูดคุยบนเวทีกับคอนเทนต์โดนใจ อาทิ สุขภาพดีและมีความสุขฉบับหมอแม่, Dr.Mom Design ความสวยที่ตั้งใจ เพื่อให้ใส่แล้วมีความสุข, รักที่ดี คือการรักตัวเองจริงไหม?, พาเพื่อนมาปรึกษาเรื่องความรักกับหมอแม่ ฯลฯ ที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับหมอแม่และคุณภาวินท์มากยิ่งขึ้น ร่วมด้วยแขกรับเชิญคนดังที่จะมาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองในการใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองอย่างเข้าใจ เพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน อาทิ หมอฟรัง-พญ.นรีกุล เกตุประภากร, หมอตังค์–นพ.มรรคพร ขัตติยะทองคำ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสนุกๆ จาก ปุยเมฆ-พญ.นภสร วีระยุทธวิไล (Puimekster) และ วง ROOFTOP ที่จัดขึ้นตลอด 2 วัน ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ภายในงานยังมีการเปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Fembalance เฟมบาลานซ์ อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแห้ง แตกลาย และคลีนเซอร์ ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น พร้อมเอาใจสายสุขภาพด้วยบูธผลิตภัณฑ์สินค้า Best seller ที่ดอกเตอร์มัมยกขบวนมาลดราคาแบบครบทุกหมวดหมู่ในงานเดียว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย เครื่องสำอาง พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น ลดพิเศษ 15% ทุกรายการ* และซื้อสินค้าครบ 1,000บาท (หลังหักส่วนลด) รับฟรี! สินค้าขนาดซอง 2 ชิ้น*
หมายเหตุ : *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด/*สินค้ามีจำนวนจำกัดหรือจนกว่าสินค้าจะหมด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเตอร์มัม ได้ที่
