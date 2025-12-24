TPIPP ฤกษ์ดีส่งท้ายปี ประกาศเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าขยะฯ สงขลา อย่างเป็นทางการ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัท Carbon-Free Power Plant หรือ โรงไฟฟ้าไร้คาร์บอน ด้วยการเริ่มเปิดดำเนินการ โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา การเริ่มเปิดดำเนินการโครงการนี้จะช่วยเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา และยังช่วยเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท ทีพีไอ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด เพาเวอร์ (มหาชน) ยังเป็นหนึ่งในศูนย์รับขยะหาดใหญ่ ในช่วงที่อำเภอหาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องการกำจัดขยะด้วย
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ประกาศนโยบายว่า บริษัทฯ จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 2569 ทำให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว ไร้คาร์บอน100% ตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไป ทางบริษัทฯจะสามารถกำจัดขยะได้ ประมาณ 15-20% ของขยะที่ผลิตในประเทศไทย ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้กำจัดขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับโรงงานที่อยู่ในจุดเดียวกัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯได้แจ้งเปิดดำเนินการโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ที่ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 โดยโรงไฟฟ้าได้ผ่านการตรวจสอบโดย กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) และ กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน)
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่สงขลาจะช่วยเรื่องความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ และยังช่วยกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯ
“การเริ่มเปิดดำเนินการของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่สงขลาจะช่วยผลประกอบการของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าหลักของบริษัทที่จังหวัสระบุรี แต่ค่าไฟฟ้ารวมกับค่ากำจัดก็สูงกว่าโรงไฟฟ้าที่สระบุรี นอกจากนั้นด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หลังจากระดับน้ำลดลงมีขยะคงเหลือจำนวนมากที่ต้องการกำจัด ทางจังหวัด ทั้งผู้ว่าฯ ทั้งนายกอบจ. จึงได้ติดต่อมาที่บริษัทฯให้ช่วยรับกำจัดขยะหาดใหญ่ ทางบริษัทฯได้เห็นความลำบากของคนในพื้นที่ จึงได้รับอาสากำจัดขยะที่คงค้างอยู่ในอำเภอหาดใหญ่บางส่วนให้ บริษัทฯยังยืนยันว่าเราไม่ได้มองแต่ผลกำไรอย่างเดียว แต่เรายังคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ที่บริษัทฯเคยกล่าวไว้” นายภัคพล กล่าว