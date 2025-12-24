ทีทีบีให้สินเชื่อ 2.8พันล.“ลาบิกซ์”ในกลุ่มไทยออยล์

บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ นำโดย นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และนายเชษฐ์ โปร่งจิตต์ กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืนทางทะเลจาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (ทีทีบี) โดยมี นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีทีบี เป็นผู้แทนมอบการสนับสนุน พิธีการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
การสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 2,800 ล้านบาท
วงเงินสินเชื่อดังกล่าว บริษัท ลาบิกซ์ จะนำไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน