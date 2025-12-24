“PTT Station หลักเมือง” ศูนย์รวมความสุขและความยั่งยืนแห่งสุพรรณบุรี ที่เปลี่ยนสถานีบริการให้เป็นมากกว่าที่เคย

เมื่อพูดถึง “สถานีบริการน้ำมัน” ภาพที่หลายคนนึกถึง คงหนีไม่พ้นการเติมเชื้อเพลิง, เข้าห้องน้ำ, หรือแวะซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อ แต่จะมีใครเคยคิดบ้างว่า สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งจะสามารถกลายมาเป็น “ศูนย์กลาง” ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ, สุขภาพ, และโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนได้อย่างน่าประทับใจ
นี่คือเรื่องราวของ “PTT Station หลักเมือง” จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การบริหารงานของ คุณวิภากร สุจิตต์ ดีลเลอร์ผู้ดำเนินธุรกิจร่วมกับ PTT Station มานานกว่า 10 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้สถานีบริการแห่งนี้เป็นมากกว่าจุดเติมน้ำมัน แต่เป็นศูนย์กลางของผู้คนและเติบโตไปพร้อมกับชาวสุพรรณบุรี
คุณวิภากรและครอบครัวได้นำความซื่อสัตย์และความจริงใจในการบริหาร มาสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ชีวิตในทุกมิติ จนได้รับการชื่นชมและเป็นแบบอย่างของสถานีบริการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง
“การที่จะดีขึ้นได้ มันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียว เราจะต้องไปทั้งลูกน้องและชุมชน ทั้งสังคม เราก็จะได้เติบโตไปพร้อม ๆ กันค่ะ” แนวคิดนี้ของคุณวิภากร คือหัวใจที่ผลักดันให้ PTT Station หลักเมือง กลายเป็น “ศูนย์กลางของชุมชนในอนาคต”
สร้างงาน สร้างอาชีพ: พื้นที่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง
ความยั่งยืนที่แท้จริงเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง PTT Station หลักเมือง เข้าใจถึงแก่นแท้ข้อนี้ดี และได้ริเริ่มโครงการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น “ตลาดพอเพียง” ซึ่งเป็นโอกาสของเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้า
คุณวิภากร ได้เปิดพื้นที่ “ตลาดพอเพียง” ขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนหน้าร้านที่เป็นของตนเองให้กับชาวบ้านและเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้ ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรง , พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารท้องถิ่นและสินค้าทำมือ ไปจนถึงผู้จำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีทั้งผักออร์แกนิกที่สด สะอาด และปลอดภัย
การมีหน้าร้านภายในสถานีบริการขนาดใหญ่ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ได้ง่ายขึ้นมาก และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นี่คือการสร้างวงจรเศรษฐกิจขนาดเล็กที่เข้มแข็ง โดยมี PTT Station เป็นจุดเชื่อมโยง
การสร้างมาตรฐานบริการด้วยใจ
ไม่เพียงแต่เศรษฐกิจภายนอก สถานีบริการแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับบุคลากรภายใน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งในด้าน “การอบรมที่เป็นมาตรฐาน” ซึ่งพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์, พนักงานหน้าลาน, พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ, หรือพนักงาน Café Amazon ล้วนผ่านการอบรมโดยตรงจาก OR (บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)) อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
ที่สำคัญคือ “หัวใจของการบริการ” เพราะนอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคแล้ว สิ่งที่ถูกปลูกฝังคือ “ใจรักในการบริการ” การพูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ และการยิ้มแย้มอยู่เสมอ
คุณวิภากรยืนยันถึงการบริหารที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การอบรมมาตรฐานจาก OR ที่จัดขึ้นทุกเดือนและทุกปี ทำให้พนักงานคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างมาตรฐานการบริการระดับประเทศที่เข้าถึงผู้คนด้วยความใส่ใจ
นอกจากตลาดและบริการพื้นฐาน PTT Station หลักเมือง ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเงินด้วยการทำงานร่วมกับกรมธนารักษ์ จัดกิจกรรม “แลกเหรียญมีตำหนิ” เป็นประจำทุกเดือน การบริการที่ครบวงจรนี้ตอกย้ำว่า PTT Station แห่งนี้สามารถดูแลความต้องการของชุมชนได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียว
สุขภาพและการศึกษา: การลงทุนในอนาคตของชุมชน
PTT Station หลักเมือง เข้าใจว่าการเติมเต็มชีวิตที่ยั่งยืนจะต้องครอบคลุมไปถึงมิติทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยสุขภาพและการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของมนุษย์
คลินิกเจาะเลือดล่วงหน้า: บรรเทาความแออัดโรงพยาบาล ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน สถานีบริการแห่งนี้ได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ความร่วมมือกับโรงพยาบาล: บริการ “คลินิกเจาะเลือดล่วงหน้า” เป็นผลจากความร่วมมือกับทาง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ลดความแออัด: การย้ายจุดบริการเจาะเลือดมาไว้ที่ PTT Station ช่วยบรรเทาความแออัดภายในโรงพยาบาลหลักได้อย่างมาก
บริการสำหรับผู้ป่วย: บริการนี้เปิดให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07:00 – 11:00 น. บริการนี้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก และในอนาคต คุณวิภากรยังตั้งใจจะขยายบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานให้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น เช่น การตรวจเบาหวาน, ความดัน, และหัวใจ
ปันโอกาสทางการศึกษาและสุขภาพเลือด
การให้โอกาสทางการศึกษาถือเป็นการลงทุนในอนาคตของชุมชน PTT Station หลักเมือง จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มองข้ามผู้ที่ขาดแคลน
การบริจาคเลือด: มีการให้บริการ “บริจาคเลือดทุก 3 เดือน” เพื่อช่วยเติมเต็มคลังเลือดและสุขภาพของคนในสังคม
มอบทุนการศึกษา: จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาในแต่ละปีให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน โดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเด็กพิการซ้ำซ้อนในจังหวัดสุพรรณบุรี การมอบโอกาสเหล่านี้เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน ให้พวกเขาได้รับการศึกษาที่สมควรได้รับ
ศูนย์กลางความสุขที่ยั่งยืนของสุพรรณบุรี
“PTT Station หลักเมือง” ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สถานีบริการน้ำมันสามารถเป็นได้มากกว่าสถานที่หยุดพักชั่วคราว แต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุข, โอกาส, และความยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และการบริหารด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ทำให้สถานีบริการแห่งนี้กลายเป็น “ศูนย์กลางของชุมชนในอนาคต” ที่เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง เป็นบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
“เราต้องขอบคุณทาง OR นะคะ ที่มีการส่งทีมงานเข้ามาอบรม ทั้งหน้าลานอบรมอเมซอน อบรมมาตรฐานต่าง ๆ แม้กระทั่งในห้องน้ำ ที่เป็นมาตรฐานทั่วประเทศเหมือนกัน การที่เราได้รับการอบรมในทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ปี ทำให้พนักงานของเราได้ทำทุกวัน พอทำทุกวันน้องเขาก็จะชินและมีความคุ้นเคยว่ามีลำดับขั้นตอนยังไง การที่น้อง ๆ ได้ความรู้จากทาง OR มาแล้ว จะทำให้เราสืบสานต่อไปและทำอย่างต่อเนื่องค่ะ” คุณวิภากร กล่าวทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม