“อรรถพล”ลั่นไม่พบโดรนบินป่วนแท่นขุดน้ำมันกลางทะเลอีก

“อรรพล”เผยไม่พบโดรนบินก่อกวนแถวแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางทะเลอีกแล้ว หลังจับมือกองทัพเรือลาดตะเวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกรณีตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ไม่ทราบฝ่าย บินเข้ามาก่อกวนบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอ่าวไทยในช่วงที่ผ่านมาว่า กระทรวงพลังงานสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความเข้มงวด ยกระดับความปลอดภัย โดยเพิ่มเวลาในการลาดตระเวนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของประเทศทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซฯเท่านั้น แต่รวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีโดรนบินก่อกวนที่แท่นเจาะปิโตรเลียมอีก รวมทั้งเรือไม่ทราบที่มาที่เคยมาแล่นมาใกล้แท่นปิโตรเลียม ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
“ ขณะนี้เรายังไม่ทราบที่มาของโดรนที่มาก่อกวนมาจากฝ่ายใด และยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโดรนตัวใดสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินด้านพลังงาน และเราได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงตลอด”
ก่อนหน้านี้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือปตท.สผ. ได้รายงานการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)ไม่ทราบฝ่าย บินเข้ามาก่อกวนบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเลตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 เป็นต้นมานั้น โดยกองทัพเรือได้มีการส่งเรือลาดตะเวนและอากาศยานบินสำรวจบริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันฯในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อความความปลอดภัย และรักษาความมั่นคงพลังงานของประเทศ
ดังนั้น กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับกลุ่มผู้รับสัมปทานและผู้รับสัญญาทุกบริษัท พร้อมกับเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งในด้านบุคคล สิ่งของ หรือเรือต้องสงสัย รวมถึงโดรนที่อาจรุกล้ำเข้ามาในบริเวณแหล่งผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย หลังจากที่ได้พบโดรน และเรือประมงไม่ทราบสัญชาติในบริเวณแท่นผลิตเอราวัณ แท่นหลุมผลิตเบญจมาศ แท่นไพลิน แท่นไพลินเหนือ แท่นหลุมผลิตในพื้นที่ปลาทอง
สำหรับมาตรการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีดังนี้ คือ เพิ่มการเฝ้าระวังเรือและโดรนที่อาจเข้ามาในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมในรัศมี 500เมตร หากพบเรือเข้ามาในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมให้ดำเนินการขับไล่ออกจากพื้นที่แท่นผลิตฯโดยทันที และหากพบโดรนบินเข้ามาในเขตพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม ให้แจ้งกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติโดยทันที รวมทั้งจัดทำแผนระงับเหตุวินาศกรรมทางทะเล
ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงาน ยังได้จัดตั้งกลุ่มประสานงานและเฝ้าระวังเหตุทางทะเลร่วมกับผู้รับสัมปทานฯ เพื่อรายงานสถานการณ์รายวัน รวมทั้งแจ้งให้เรือทุกลำที่แล่นอยู่ในอ่าวไทยต้องเปิดสัญญาณเรดาร์ และระบบ AIS (Automatic Identification System) แสดงตัวตนของเรือต่อเรือลำอื่นๆ