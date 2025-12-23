พลัสฯ x ทรู ชวนลูกบ้านพลัสฯ ทั่วไทย ทิ้ง e-Waste ถูกวิธี 1 ชิ้น = 1 บาท มอบให้โรงเรียนในชุมชน

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ซึ่งดูแลโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 100,000 ครอบครัวทั่วประเทศ ผนึกกำลังกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น เทคคอมปานีไทย ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “พลัสก่อการดี – e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” เชิญชวนลูกบ้านกว่า 85 โครงการภายใต้การดูแลของพลัส ร่วมเคลียร์บ้านรับปีใหม่ ด้วยการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมจัดความพิเศษ ส่งรถรับ e-Waste ถึงโครงการที่พักอาศัย เพิ่มทางเลือกให้ภาคครัวเรือนเข้าถึงระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล ผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรในการเร่งรวบรวมขยะ e-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง 100% พร้อมเปลี่ยนทุกการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณค่า เมื่อทิ้ง e-Waste ถูกที่ ดีต่อใจ 1 ชิ้น เท่ากับเงิน 1 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง สะท้อนความมุ่งมั่นในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า “พลัสฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญทั้ง 3 มิติของ ESG - สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านแนวคิด “Quality of Life and Well-being” โดยครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management) การสร้างคอมมูนิตี้คุณภาพ (Care for Community) การส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellbeing) ไปจนถึงการส่งเสริมการอยู่อาศัยร่วมกันของทุกเจเนอเรชัน (Multi-Generation Society) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของพลัสฯ ผ่านการส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยเปิดโอกาสให้ลูกบ้านนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาที่จุดรับทิ้ง เพื่อนำไปรีไซเคิลและจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุก 1 ชิ้น มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท โดยยอดเงินทั้งหมดจะนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง”
นางสาวนฤมล อาภรณ์ธนกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารอาคาร บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือของพลัสฯ และทรู คอร์ปอเรชั่น เข้ามาเติมเต็มคอมมูนิตี้ในการอยู่อาศัย ช่วยให้ลูกบ้านสามารถร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยการติดตั้งจุดรับทิ้ง e-Waste ของทรูในกว่า 85 โครงการที่พลัสฯ บริหาร ทำให้การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น สะท้อนบทบาทของการบริหารอาคารที่คำนึงถึงทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังมีแผนต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันในระยะยาว ทั้งการลงพื้นที่ทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ e-Waste และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปลูกผัก เก็บขยะ ฯลฯ ผ่านโครงการ ‘พลัสก่อการดี’ เพื่อปลูกฝังแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการดูแลชุมชนของตนเอง”
นายพรรคพงษ์ อัคนิวรรณ รองหัวหน้าคณะผู้บริหารและหัวหน้าสายงานออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกครัวเรือน ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตบ้าน อุปกรณ์อัจฉริยะ รวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยทรู ไม่ได้มุ่งเป็นเพียงผู้ให้บริการโมบายล์หรืออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เท่านั้น หากแต่เดินหน้าสู่บทบาทผู้นำบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของไทยที่พร้อมส่งมอบบริการหลากลาย สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่มีคุณค่า เปลี่ยนบ้านธรรมดา ให้เป็นบ้านอัจฉริยะ ด้วยอุปกรณ์ IoT ซึ่งจะมายกระดับชีวิตในบ้านให้สมาร์ทยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ทรูออนไลน์ ในฐานะผู้นำอินเทอร์เน็ตบ้านที่พร้อม “เคียงข้างคุณ” ให้ความใส่ใจยิ่งกว่า ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในบ้านของผู้คน ควบคู่กับความรับผิดชอบตลอดทั้งวงจร ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีไปจนถึงการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จึงยินดีที่ได้ร่วมมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้โครงการ “พลัสก่อการดี – e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” เชิญชวนลูกบ้านนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง e-Waste ที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดิจิทัล เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี สะท้อนความตั้งใจของทรู ในการเข้าถึงชุมชนและร่วมขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนในระยะยาว”
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งพัฒนาองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังเป็นความท้าทายระดับโลก โดยได้ยกระดับโครงการ “e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ในรูปแบบสัญจร อำนวยความสะดวก รับ e-Waste ถึงที่ และครั้งนี้ ได้ขยายความร่วมมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อรวบรวมขยะ e-Waste จากครัวเรือนและโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฟนเก่า อุปกรณ์ไอทีขนาดเล็ก ไปจนถึงอุปกรณ์ IoT ที่เลิกใช้งาน สะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสององค์กรในการสร้างสังคมที่ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ และมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน ทรู ได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามมาตรฐานสากลแล้วกว่า 1.99 ล้านชิ้น มีจุดรับทิ้ง e-Waste กว่า 400 จุดทั่วประเทศ และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อครอบคลุมการเข้าถึงลูกค้าและคนในสังคมมากยิ่งขึ้น”