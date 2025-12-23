สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เยี่ยมชมโรงงานชลิต อินดัสทรีฯ ยกระดับอะไหล่ยานยนต์ไทยสู่มาตรฐานสากล

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางรายใหญ่ของไทย ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร เมื่อเร็วๆนี้
โดยมี นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ และ นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนยางและอะไหล่รถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “POP” ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานกว่า 30 ปี เพื่อศึกษาระบบการผลิต มาตรฐานคุณภาพ เทคโนโลยีการพัฒนาอะไหล่ยานยนต์ ตลอดจนแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่สามารถพัฒนาและผลิตอะไหล่ยานยนต์คุณภาพสูงด้วยฝีมือแรงงานไทยอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ถือเป็นผู้นำตลาดอะไหล่ทดแทน REM (Replacement Equipment Manufacturing) และเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ (OEM) ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากกว่า 6,000 รายการ อาทิ ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยางกันกระแทก ยางเพลากลาง บูชปีกนก และบูชโช๊คอัพล่าง รองรับทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงรถแข่งในระดับมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้มาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001 และ IATF 16949 ครอบคลุมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมการรับรองจากโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ใส่ใจทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย ในการร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอะไหล่คุณภาพสูงด้วยฝีมือไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในตลาดโลก
ผู้ประกอบการและลูกค้าที่สนใจชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “POP” สามารถสอบถามรายละเอียด ที่ร้านอะไหล่รถยนต์ชั้นนำ ตัวแทนจำหน่าย หรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ https://chalitindustry.com หรือโทร. 02 8026400 หรือ Email: info@chalitindustry.com