‘Whyso’ ประกาศศักดา แชมป์โลกงานแข่งขัน ROLC 2025 ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์

บริษัท Maxion Tech ผู้ให้บริการเกม Ragnarok Online Landverse ประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ แข่งขัน E-Sport ระดับโลกในประเทศไทยประจำปี 2025 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และมีเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ Ragnarok Online โดยการแข่งขันอันดุเดือดที่ดำเนินมาตลอดทั้งปี และได้เดินทางมาถึงบทสรุปในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568
สำหรับการแข่งขันรายการนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากสามารถดึงดูดสุดยอดทีมและผู้เล่นจากทั่วโลกมาประชันฝีมือในเกม Ragnarok Online Landverse ตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่ยาวนานกว่า 12 เดือน ตั้งแต่รอบเก็บคะแนนในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและโกลบอลจนถึงรอบ Grand Finals ที่จัดขึ้นอย่างตระการตาในงาน Ragnarok Festa 2025 ซึ่งจัดขึ้น ณ UOB Hall Emsphere ซึ่งมีเงินรางวัลรวมตลอดทั้งปีของการแข่งขันในครั้งนี้สูงถึง 20 ล้านบาท
โดยผลการแข่งขันในศึก ROLC 2025 มีทีมที่ชนะและได้รับเงินรางวัล ดังนี้
อันดับ 1 –WhySo รับเงินรางวัล 4,000,000 บาท
อันดับ 2 –HiEnD รับเงินรางวัล 1,600,000 บาท
อันดับ 3 –iHere รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท
อันดับ 4 –Cclass7 รับเงินรางวัล 800,000 บาท
อันดับ 5 –DictAtoR รับเงินรางวัลทีมละ 600,000 บาท
อันดับ 6 –FiGuild รับเงินรางวัลทีมละ 600,000 บาท
อย่างไรก็ตามการแข่งขันในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคม 2568 ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย บราซิล และมีการถ่ายทอดสดเป็นภาษาหลัก 2 ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำให้มีผู้ชมรวมทั่วโลกจำนวนมากตลอดทั้งฤดูกาล
โดย Maxion Tech ขอขอบคุณพันธมิตร ผู้สนับสนุน และแฟนๆ Ragnarok Online ทุกท่าน ที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และเพื่อเป็นการสานต่อปรากฏการณ์ E-Sport ในประเทศไทย เราขอยืนยันว่าการแข่งขันระดับโลกรายการ Ragnarok Online Landverse Championship นี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2026 อย่างแน่นอน
เราขอเชิญชวนแฟน ๆ E-Sport ทั่วโลกรวมถึงแฟนๆ Ragnarok Online และทีมผู้เล่นที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันน่าตื่นเต้นนี้อีกครั้งในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่พร้อมพิสูจน์ฝีมือ หรือผู้ชมที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอันเร้าใจ เราพร้อมต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกแห่ง Ragnarok Online Landverse