กรมการท่องเที่ยวประกาศวิสัยทัศน์ “Holistic Blue Leisure Destination” พร้อมจัดเวที Blue Business Plan Dialogue สร้างรากฐานใหม่สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำราญทางน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทย ผ่านการจัดงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำอย่างยั่งยืน (Holistic Blue Leisure Destination) ควบคู่กับกิจกรรมเสวนาเชิงลึก Blue Business Plan Dialogue ระหว่างวันที่ 22 –23 ธันวาคม 2568 ณ The community center ชั้น 5A โซน NEXTOPIA ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำ การลงทุนเชิงยั่งยืน และการพัฒนาธุรกิจ Blue Economy ให้เติบโตอย่างมีความหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พิธีแถลงความสำเร็จจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 22 ธันวาคม 2568 โดยมี นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวประกาศผลสำเร็จของโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำอย่างยั่งยืน (Holistic Blue Leisure Destination) พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำแบบครบวงจรในอนาคต ภายในพิธีมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
• มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ISO ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว 9 แห่ง เพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ได่แก่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
1. เส้นทางข้ามกาลเวลา (ที่ทำการอุทยาน)
2. หาดบุโหลนไม้ไผ่
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
3. หาดเจ้าไหม (หน้าที่ทำการและเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแบนะ)
4. หาดเกาะกระดาน
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
5. หาดนพรัตน์ธารา (หน้าที่ทำการและเขาสามหน่วย)
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
6. เขาตาปู - เขาพิงกัน
7. พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ (มิวเซียมภูเก็ต)
8. อินทรฟาร์ม
9. โอลด์ ภูเก็ต ฟาร์ม
• มอบรางวัลแผนธุรกิจเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 3 รางวัล
• เปิดนิทรรศการ Holistic Blue Leisure Destination Showcase นำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่ผสานธรรมชาติ เทคโนโลยี และความยั่งยืนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาในโครงการผ่าน 5 ผู้ประกอบการ 5 จังหวัด ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าอวนกระชัง ชุมชนบ้านมดตะนอย
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับมุก “JITRADA – จันผา × มุกอันดามัน” วิสาหกิจชุมชนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา
3. ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งสองพนา “Song Phana” ชุมชนบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่
4. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ แบรนด์ “INTRARA” อินทรฟาร์ม จังหวัดภูเก็ต
5. ผลิตภัณฑ์ จานรองแก้วลายกระดองเต่า แบรนด์ KALABARA กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปากบารา จังหวัดสตูล
แถลงการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำบทบาทของกรมการท่องเที่ยวในฐานะ “ผู้นำกำหนดทิศทาง” ของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มากกว่าการทำหน้าที่เพียงกำกับดูแลหรือสนับสนุนเชิงนโยบายตามเดิม
Blue Business Plan Dialogue — เวทีพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ Blue Economy
เริ่มกิจกรรมเสวนาในช่วงเช้าวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งเปิดเวทีด้วยการนำเสนอแนวคิดจากดีไซเนอร์ คุณจินต์ สถาพรสถิตย์สุข ผู้สร้าง “น้อง Grom” จากขยะทะเล และคุณเมญาลินทร์ จันทร์ทอง ที่ปรึกษา Bahnhof Studio ผู้พัฒนาสินค้าชุมชนชายฝั่งอันดามันในโครงการฯ ร่วมพูดคุยกับคุณกานต์สิริ วิชชุวิวรรธณ์ ผู้บริหารของ Ecotopia คอนเซปต์สโตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นตัวอย่างของพลังสร้างสรรค์ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศ ก่อนจะต่อยอดสู่การสนทนาเชิงลึกในหัวข้อ “Regenerative Blue Escape” โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ซึ่งนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวที่ก้าวข้ามแนวคิดการลดผลกระทบ และเดินหน้าไปสู่การ “ฟื้นฟูและคืนคุณค่า” ให้แก่ทรัพยากรทางทะเล และสัตว์ทะเลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการสะท้อนภาพของอนาคตการท่องเที่ยวไทยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนอย่างแท้จริง กิจกรรมทั้งช่วงดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์
กิจกรรมวันที่ 23 ธันวาคม 2568 กิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นประเด็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการวางแผนธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ดังนี้
• From Awareness to Action นำเสนอโดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบทบาทคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคม
• The Underwater Journey โดย คุณลัคนา เปล่งนาราทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวใต้ทะเล นำเสนอศักยภาพของการท่องเที่ยวใต้น้ำในฐานะสินค้าคุณภาพสูงของไทย
• บทบาทภาคธุรกิจต่อ SDG 14: Life Below the Sea โดยบริษัท พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี่ จำกัด
• Decoding the Digital Sea Traveler โดยผู้บริหารแพลตฟอร์ม All Aboard นำเสนอข้อมูลเชิงลึกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทางน้ำในยุคดิจิทัล
• Cruise Economy: เครื่องยนต์ใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงไทย โดย คุณวัฒนา โชคสุวณิช อธิบายศักยภาพตลาดเรือสำราญในประเทศไทย
• Holistic Blue Leisure Destination: คลื่นใหม่ของธุรกิจทะเลยั่งยืน โดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี
กิจกรรมตลอดวันดำเนินรายการโดย คุณเผย วีณารัตน์ เลาหภคกุล
โครงการ “Holistic Blue Leisure Destination” ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางน้ำและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเชิงนวัตกรรม และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ผลลัพธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว