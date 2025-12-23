ดึงหน้า ปลูกผม ต้องเลือกอย่างไรให้มั่นใจ เสริมความงาม เสริมความปัง! “BLS Surgery Center & BLS Hair Center” ยกระดับแพทย์ไทย ได้รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก

เทรนด์ในปี 2025 เป็นปีที่ให้ความสำคัญกับตัวเอง ทั้งภายในและภายนอก เช่นเรื่องของ Mental, Health, Aging รวมไปถึงการดูแลภาพลักษณ์เพื่อให้ดูดีและมั่นใจขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ทำเพื่อตัวเอง เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็มาพร้อมกับความมั่นใจในตัวเอง ส่งพลังบวกออกมาได้ทั้งรอยยิ้มและความสุขที่สัมผัสได้
โดยปัจจุบันสิ่งที่ได้รับความนิยมมีทั้ง การทำหัตถการความงาม รวมไปถึงศัลยกรรมตกแต่ง ที่กู้อายุผิวให้อ่อนกว่าวัยด้วยเทคนิคต่าง ๆ จึงทำให้หน้าเป๊ะ เด็กกว่าอายุจริง เช่น การทำศัลยกรรมดึงหน้า Facelift ที่มีเทคนิคในการดึงหน้าชั้นลึก การดึงคอ Necklift รวมถึงการส่องกล้องยกคิ้ว Endoscopic brow lift โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งในการผ่าตัด ที่เป๊ะและต้องดูเป็นธรรมชาติมาก ๆ ด้วย
เช่นเดียวกับ การปลูกผมถาวร ซึ่งเทรนด์การปลูกผมในปัจจุบันต่างจากเมื่อก่อน โดยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็น “ผู้ชาย” ที่นิยมปลูกผม เพื่อแก้ปัญหาศีรษะล้าน เนื่องจากพออายุมากขึ้นศีรษะจะเริ่มเว้าเป็นรูปตัว M แต่เทรนด์การปลูกผมในปัจจุบัน “ผู้หญิง” หันมาให้ความสนใจปลูกผมเพื่อปรับรูปหน้าให้สวย ละมุน ลดอายุให้ดูอ่อนวัยลง ทำให้ตอนนี้เทรนด์การปลูกผมเพื่อปรับรูปหน้าได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งมีเทคนิคการปลูกผมเป็นธรรมชาติ เมื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจ เพราะตอบโจทย์รอบด้าน ทั้งความมั่นใจ บุคลิกภาพ และคุณภาพชีวิต รวมถึงพร้อมบอกต่อเคล็ดลับดี ๆ ว่าไปดึงหน้าและปลูกผมจากที่คลินิกไหน ถึงจะมอบความไว้วางใจให้แพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลได้
จะดีแค่ไหน ถ้าได้รู้จักคลินิกด้านความงามที่ครบวงจร เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเอง โดย BLS Surgery Center ให้บริการในด้านศัลยกรรมตกแต่งยกกระชับย้อนวัย ดึงหน้า ดึงคอ ส่องกล้องยกคิ้ว ศัลยกรรมส่องกล้องเสริมหน้าอก และ BLS Hair Center เป็นคลินิกปลูกผมภายใต้ BLS Medical Center ให้บริการการปลูกผมด้วยแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ปลูกผมที่ได้รับการรับรองจาก American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) และ International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) ภายใต้มาตรฐานการรักษาระดับสากลมอบผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์
อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ไทย โดย BLS Surgery Center และ BLS Hair Center มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ โดยเป็น 1 เดียวในไทยที่ได้รับรางวัลด้านดึงหน้าและปลูกผมระดับเอเชียแปซิฟิก จากงาน GlobalHealth Asia Pacific Awards ประเทศสิงคโปร์
โดยคุณหมอเอิร์ธ - นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (ว.48272) จาก BLS Surgery Center ได้รับรางวัล Facelifting Center of The Year 2025 ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานอย่างรอบด้าน ทั้งความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (Plastic Surgery) โดยใช้เทคนิคที่เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติและยาวนาน ทำการผ่าตัดภายใต้ห้องปลอดเชื้อและห้องผ่าตัดมาตรฐานโรงพยาบาล อีกทั้งมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ดูแลแบบ 1:1 พร้อมด้วยการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดโดยพยาบาลวิชาชีพที่มอบการดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน
เช่นเดียวกับรางวัล Hair Transplant Center of The Year in Thailand ซึ่งคุณหมอบี - พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (ว.51092) จาก BLS Hair Center ได้รับรางวัลนี้ เป็นแพทย์ปลูกผมที่ได้รับการรับรองจาก ABHRS, ISHRS และ AAHRS ออกแบบแนวผมด้วยผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ โดยทาง BLS Hair Center มีห้องปลูกผมมาตรฐานสากล ปลอดเชื้อ ปลอดภัยระดับโรงพยาบาล พร้อมให้ความสำคัญโดยแพทย์ 1 ท่าน รับ 1 เคส ต่อวัน เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ทั้งด้านเทคนิค ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งให้บริการโปรแกรมฟื้นฟูผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศ
การได้รับรางวัลนับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและบุคลากร โดยรางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลในระดับสากลที่ตอกย้ำความสำเร็จ อีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานของ BLS Surgery Center และ BLS Hair Center ที่มุ่งมั่น พร้อมมอบการบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดย BLS Surgery Center และ BLS Hair Center สามารถคว้ารางวัลใหญ่ในระดับเอเชียแปซิฟิกได้ถึง 2 รางวัล เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ที่มุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับการดูแลความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ
สำหรับ BLS Surgery Center เป็นศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โดดเด่นในด้านหัตถการย้อนวัยด้วยเทคนิคซ่อนแผล โดยมีทีมศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ได้แก่
• นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (ว.48272)
• พญ.วิภาพรรณ วัสสนธิ์ (ว.55914)
ด้าน BLS Hair Center เป็นคลินิกปลูกผมถาวร มุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบแนวผมเพื่อให้เป็นธรรมชาติ โดยรวมแพทย์ผู้ชำนาญด้านปลูกผมด้วยเทคนิคระดับสูง การปลูกผมผู้หญิง เทคนิค Long hair , เทคนิค Non-Shaven FUE และเทคนิค FUE & FUT รวมถึงการปลูกผมผู้ชาย ได้แก่
• พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (ว.51092)
• พญ.รมิดา เกษมสมพร (ว.48235)
• พญ.วาทินี อมรเพชรกุล (ว.51366)
• พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง (ว.57489)
ปัจจุบันการดูแลภาพลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมความงาม ศัลยกรรม หรือการปลูกผม ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเลือกสถานพยาบาล ศูนย์ศัลยกรรมหรือคลินิก จึงควรพิจารณาจากมาตรฐานความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และผลลัพธ์เป็นหลัก เพื่อให้ตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่พอดี เหมาะสมและปลอดภัย โดย BLS Surgery Center และ BLS Hair Center เป็นการดำเนินงานภายใต้ BLS Medical Group ให้บริการด้านความงามและการแพทย์อย่างครบวงจร โดยมี Blossom Clinic ร่วมด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้านจึงเป็นการสร้างความมั่นใจและให้ความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี เพราะภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูดี เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มั่นใจขึ้นในแบบของตัวเอง
สนใจเข้าชมได้ที่ Website BLS Surgery Center : https://bls-surgerycenter.com/ และ BLS Hair Center: https://bls-haircenter.com/