DRS by REPCO NEX ใน SCGC คว้า 2 รางวัลระดับโลกจาก Huawei Global Installer Summit 2025

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เร็ปโก เน็กซ์ (REPCO NEX) ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC คว้า 2 รางวัลระดับโลกในงาน Huawei Global Installer Summit 2025 ครั้งที่ 4 ได้แก่ รางวัล Best Performance Award และ รางวัล The Best Installer Contest ระดับบรอนซ์ จากผลงานของ “ดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ DRS by REPCO NEX” (Digital Reliability Service Solutions by REPCO NEX) โดย Huawei ได้นำโซลูชัน DRS by REPCO NEX มาใช้ติดตั้งเครื่องแปลงไฟฟ้า (inverter) สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ รวมมากกว่า 250 เมกะวัตต์ ในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั่วประเทศไทย สามารถลดเวลาในการออกแบบการติดตั้งได้กว่า 10 เท่า เร่งให้การดำเนินโครงการรวดเร็วขึ้นกว่า 20% จากมาตรฐานตลาด และช่วยลดต้นทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนได้สูงสุดถึง 30%
โดยงาน Huawei Global Installer Summit จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ณ เมืองตงกวน ประเทศจีน ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมพันธมิตรและผู้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กว่า 1,200 รายทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System - ESS) โดย DRS by REPCO NEX พร้อมเดินหน้าขยายโครงการใหม่ร่วมกับ Huawei ต่อเนื่องทั้งในไทยและอาเซียนด้วยมาตรฐานระดับสากล
ทั้งนี้ DRS by REPCO NEX เป็นบริการด้านดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะสำหรับภาคอุตสาหกรรมครบวงจรรายแรกของโลก ที่ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแบบครบวงจร (Asset Performance Management) ด้วยการผสานศักยภาพด้าน “การซ่อมบำรุงอัจฉริยะครบวงจรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ร่วมกับ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน” และ “ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน” ช่วยยกระดับการดูแลเครื่องจักรและเพิ่มความสามารถในการผลิต (Productivity) โดยให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซ อาหารเครื่องดื่ม และสาธารณูปโภค เป็นต้น ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้พาร์ตเนอร์ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน