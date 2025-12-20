จากโครงการนำร่องสู่ผลกำไร: รายงาน 2026 Global AI Report ของ NTT DATA เผยแนวทางที่องค์กรชั้นนำใช้ AI สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

NTT DATA ผู้นำระดับโลกด้าน AI ธุรกิจดิจิทัล และบริการไอที ประกาศเปิดตัวรายงาน “2026 Global AI Report: A Playbook for AI Leaders” ซึ่งถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่สามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้าน AI ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง
รายงานฉบับนี้จัดทำจากงานวิจัยเชิง Benchmark ใหม่ของ NTT DATA โดยสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2,567 คน จาก 35 ประเทศ ครอบคลุม 15 อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาว่าองค์กรใดสามารถก้าวข้ามการทดลองใช้ AI (Pilot) ไปสู่การสร้างกำไรและความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
AI Leaders สร้างผลลัพธ์เหนือค่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน ผลการศึกษาพบว่า มีเพียง 15% ขององค์กรทั้งหมด ที่เข้าข่ายเป็น “ผู้นำด้าน AI (AI Leaders)” ซึ่งนิยามจากความชัดเจนของกลยุทธ์ AI รูปแบบการดำเนินงานที่มีความพร้อมสูง และการนำ AI ไปใช้โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เชิงธุรกิจ
องค์กรกลุ่มผู้นำเหล่านี้มีผลการดำเนินงานเหนือกว่าองค์กรอื่นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีแนวโน้ม
•สร้างการเติบโตของรายได้มากกว่า 10% สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 เท่า
•ทำอัตรากำไร (Profit Margins) ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป มากกว่าถึง 3 เท่า
•มีตำแหน่ง Chief AI Officer (CAIO) และกรอบกำกับดูแล AI อย่างเป็นทางการในองค์กร
นาย ยูทากะ ซาซากิ ประธานและซีอีโอของ NTT DATA Group กล่าวว่า “ความรับผิดชอบด้าน AI ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายไอทีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นวาระระดับคณะกรรมการบริหาร งานวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า ผู้นำด้าน AI คือองค์กรที่ใช้ AI เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างการเติบโต และออกแบบความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระบบ”
กลยุทธ์ (Strategy): วิธีคิดของผู้นำด้าน AI
รายงานระบุว่า AI Leaders มอง AI เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต และปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกัน โดยมีจุดร่วมสำคัญคือ
•ผสาน AI เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงิน
•มุ่งลงทุนในขอบข่ายงานที่สร้างมูลค่าสูง และออกแบบกระบวนการใหม่แบบ end-to-end
•ใช้ความสำเร็จระยะแรกจาก AI เป็นแรงส่งต่อยอดการลงทุนและการเติบโต
•ฝัง AI ลงในระบบและแอปพลิเคชันหลัก เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจระยะยาว
การลงมือปฏิบัติ (Execution): จากกลยุทธ์สู่ผลลัพธ์
AI Leaders สร้างความได้เปรียบด้วยการวางรากฐานองค์กรให้พร้อมขยายผล ทั้งด้านเทคโนโลยี คน และการกำกับดูแล ได้แก่
•ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ปลอดภัย ขยายได้ และคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
•ใช้ AI เสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มคุณค่าการทำงาน ไม่ใช่ทดแทนคน
•บริหารการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อให้การนำ AI มาใช้เกิดผลยั่งยืน
•รวมศูนย์ AI Governance และมอบบทบาท CAIO ดูแลทั้งความเสี่ยงและนวัตกรรม
•เติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อเร่งการสร้างมูลค่าจาก AI
นาย อภิจิต ดูเบย์ ซีอีโอและ CAIO ของ NTT DATA, Inc. กล่าวสรุปว่า “เมื่อกลยุทธ์ AI และกลยุทธ์ธุรกิจสอดคล้องกันแล้ว องค์กรควรเลือกเพียง 1–2 ขอบข่ายงานที่สร้างมูลค่าสูง และออกแบบกระบวนการใหม่ทั้งหมดด้วย AI แบบ end-to-end การผสานแนวทางนี้เข้ากับการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม และพันธมิตรที่เชื่อถือได้ คือกุญแจสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนโครงการนำร่องให้กลายเป็นผลกำไร และพาองค์กรก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาด”
เกี่ยวกับงานวิจัย
การสำรวจครั้งนี้ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2568 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง (C-suite) ผู้บริหารระดับอาวุโส และบุคลากรระดับอาวุโสอื่นๆ จากองค์กรที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยี, การผลิต, การธนาคาร, บริการทางการเงิน, สาธารณสุข, สินค้าอุปโภคบริโภค และภาคส่วนอื่นๆ
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NTT DATA เพื่อดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ 2026 Global AI Report: A playbook for AI leaders.
เกี่ยวกับ NTT DATA
NTT DATA เป็นผู้นำด้านบริการทางธุรกิจและเทคโนโลยี มูลค่ากว่าสามหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้บริการบริษัท ใน Fortune Global 100 เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 75 เรามุ่งมั่นในการเร่งความสำเร็จให้แก่ลูกค้า และสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรับผิดชอบ เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และดิจิทัลชั้นนำ ของโลก โดยมีขีดความสามารถอันโดดเด่นในด้าน AI ระดับองค์กร (enterprise-scale AI), คลาวด์, ความปลอดภัย, การ เชื่อมต่อเครือข่าย, ศูนย์ข้อมูล และบริการด้านแอปพลิเคชัน
บริการให้คำปรึกษาและโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ช่วยให้องค์กรและสังคมก้าวสู่อนาคตยุคดิจิทัลได้ อย่างมั่นใจและยั่งยืน ในฐานะองค์กรผู้จ้างงานชั้นนำระดับโลก (Global Top Employer) เรามีผู้เชี่ยวชาญในกว่า 70 ประเทศ นอกจากนี้ เรายังให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยศูนย์นวัตกรรม รวมถึง พันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำและบริษัทสตาร์ทอัป NTT DATA เป็นส่วนหนึ่งของ NTT Group ซึ่งลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนา (R&D) กว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nttdata.com