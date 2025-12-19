บี.กริม - อมตะ ฉลองความสัมพันธ์ 30 ปี ตอกย้ำความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มอมตะ ร่วมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า 30 ปี โดยมี ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ บี.กริม เพาเวอร์ และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการอมตะ คอร์ปอเรชัน พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้งสององค์กร ร่วมแสดงความยินดีและรำลึกถึงความร่วมมือและมิตรภาพที่เติบโตเคียงข้างกันมาอย่างต่อเนื่อง
ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบสายส่งและโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ก่อนขยายสู่ความร่วมมือด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง รวมถึงการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “ผากล้วยไม้ – น้ำตกเหวสุวัต” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของระบบนิเวศ
ด้วยความไว้วางใจและไมตรีจิตที่มีต่อกัน บี.กริม และอมตะยังคงมุ่งมั่นสานต่อความร่วมมือเพื่อสร้างประโยชน์ทั้งด้านธุรกิจและส่วนรวม เดินหน้าเติบโตเคียงข้างกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป