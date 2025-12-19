นายยัญชัย บุญใช้ CEO iHERB GROUP ร่วมส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียนยากไร้ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

นายยัญชัย บุญใช้ กรรมการบริหาร iHERB GROUP ผู้ผลิตอาหารเสริมแบรนด์อินเซนต์ (Inzent) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี แต่ยากไร้ มูลค่ารวม 50,000 บาท ณ โรงเรียนหนองตาแพ่ง จังหวัดกาญจนบุรี
นายยัญชัย บุญใช้ CEOหนุ่มแห่ง iHERB GROUP เจ้าของอาณาจักรผลิตอาหารเสริมรายใหญ่ของประเทศไทย กล่าวว่า “ในโอกาสใกล้วันเด็กปีนี้ ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เป็นสิ่งสำคัญของเด็กไทย จึงได้คัดเลือกโรงเรียนหนองตาแพ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานไอเฮิร์บ จ.กาญจนบุรี โดยได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาท) รวมมูลค่า 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ รวมถึงบริจาคอุปกรณ์กีฬา ขนม และร่วมสมทบทุนซ่อมแซมอาคารเรียน รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท โดยหวังว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ จะเป็นแรงกำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูต่อไป”
ด้านนางสาวสุดาพร สุดใจ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง กล่าวว่า “รู้สึกดีใจแทนนักเรียนของเรา โดยโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง 41 คน ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ในละแวกใกล้เคียง โดยนักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาขาดทุนการศึกษา รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางไอเฮิร์บก็ได้มีการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด”
นายยัญชัย บุญใช้ กล่าวเสริมในช่วงท้ายถึงทิศทางของ iHERB GROUP ในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงว่า “ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมานั้น iHERB GROUP มีความตั้งใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก และนวัฒกรรมอันทันสมัยตามแบบฉบับของiHERB ราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในคอนเซปของดีราคาไม่แพง เพื่อตอบโจทย์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และในปี 2569 iHERB เองก็จะยังคงจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพให้กับทุกคน รวมไปถึงการแบ่งปันสิ่งดีๆ ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม , ทำนุบำรุงพุทธศานา , ช่วยเหลือผู้พิการทหารผ่านศึก เป็นต้น