สมอ.กำหนด “เหล็กดำ”เป็นสินค้าควบคุม 24ธ.ค.นี้

สมอ. คุมเข้ม “เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป”หรือเหล็กดำ มีผลบังคับใช้ 24 ธันวาคม 2568 นี้
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สมอ. กำหนดให้เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป มอก. 1479-2566 เป็นสินค้าควบคุมต่อเนื่อง เนื่องจากได้มีการทบทวนแก้ไขมาตรฐานใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้งานในปัจจุบัน โดยกำหนดสมบัติทางกลและส่วนประกอบทางเคมีของเหล็ก เพื่อให้มี
ความปลอดภัย แข็งแรง และทนทานมากขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการนำไปใช้ในงาน
“เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เหล็กดำ” เป็นเหล็กรูปพรรณที่มีลักษณะเป็นแผ่นหรือม้วน ผลิตจากการรีดร้อนที่อุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรง เป็นวัสดุสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค้ำยัน ส่วนประกอบของโครงหลังคา โครงสร้างที่รับน้ำหนัก หรือส่วนประกอบของประตู หน้าต่าง รั้ว ท่อระบายน้ำ หรือตะแกรงเหล็กที่ต้องรับน้ำหนัก ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับแรงกระแทกเป็นหลัก เช่น ตัวยึด แหนบรถยนต์ และส่วนประกอบโครงสร้างของตัวถัง เป็นต้น โดยมาตรฐานนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตทำ จำนวน 65 ราย และนำเข้า จำนวน 96 ราย ทั้งนี้ ผู้ทำ และผู้นำเข้าที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรฐานฉบับเดิมไปแล้ว สามารถยื่นขออนุญาตตามมาตรฐานใหม่ผ่านระบบ E-license ของ สมอ. ก่อนวันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้ ซึ่งบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนทำ หรือนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ปัจจุบัน สมอ. ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับเหล็กจำนวนทั้งสิ้น 237 มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป จำนวน 213 มาตรฐาน และมาตรฐานบังคับ จำนวน 24 มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานเหล็กที่อยู่ระหว่างรอการบังคับใช้อีก จำนวน 5 มาตรฐาน ได้แก่ มอก. 2131-2567 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี มอก. 2753-2567 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี มอก. 2981-2567 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีผสมอะลูมิเนียม 5% ขึ้นไปและแมกนีเซียม 2% ขึ้นไปโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน มอก. 3059-2567 เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีอะลูมิเนียม 0.5% ขึ้นไปและแมกนีเซียม 0.4% ขึ้นไปโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน มอก. 107-2566 ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป