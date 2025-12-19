PTTTจับมือCentrica ลุยตลาดLNGเอเชีย

PTTT ผนึก Centrica เดินหน้ายกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาด LNG ระดับเอเชีย
PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) และ Centrica LNG Company Limited (Centrica) ลงนามในสัญญา LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) สำหรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาว ตามกรอบความร่วมมือในข้อตกลงเบื้องต้น (Heads of Agreement : HoA) ที่ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมี นายจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางธนันต์พร ตั้งพิทักษ์กุล รักษาการกรรมการผู้จัดการ PTTT นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขั้นต้นและกิจการต่างประเทศ ปตท. และ Mr. Arturo Gallego, Executive Vice President, Global Head of LNG, Centrica ร่วมพิธี
ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาขาย LNG ระยะยาวนอกประเทศไทยของ PTTT ฉบับแรก โดย PTTT จะจัดหา LNG ให้แก่ลูกค้าของ Centrica ในภูมิภาคเอเชียเป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป เป็นการสร้างเครือข่ายคู่ค้าในประเทศต่างๆ ทำให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจ LNG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งสององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในตลาดพลังงานระหว่างประเทศ เป็นก้าวสำคัญของ PTTT ที่สร้างการเติบโตในตลาดการค้า LNG ระดับสากลอย่างยั่งยืน