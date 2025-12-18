สนข.คว้ารางวัลระดับดีเลิศด้านบัญชีภาครัฐ 2 ปีซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ตอกย้ำความโปร่งใสและมาตรฐานการเงินภาครัฐ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับมอบใบประกาศ ระดับรางวัลดีเลิศ ในโอกาสผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมบัญชีกลางโดยมีนายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการ สนข. นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนข. ให้การต้อนรับ นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง และคณะ ในโอกาสเข้ามอบใบประกาศดังกล่าว พิธีรับมอบจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำบัญชีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้รายงานการเงินมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ สนข. รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านบัญชีภาครัฐ เป็นปีที่ 2 ซึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนข. ได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจแก่ทั้งองค์กรและบุคลากรของ สนข. ความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยึดถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ สนข. จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถือประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ”