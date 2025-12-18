หงส์ไทย ทำลายสินค้ารุ่นที่มีปัญหาตามคำสั่ง อย. พร้อมยกเครื่องการผลิตใหม่รับปีม้าไฟ

หงส์ไทย เดินหน้าตามมาตรการ อย. อย่างเคร่งครัด ยืดอกรับผิดชอบด้วยการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 จากตลาด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างเป็นทางการ พร้อมปรับปรุงโรงงาน ยกเครื่องกระบวนการผลิตใหม่ เตรียมเรียกความเชื่อมั่นจากผู้บริโภครับปีม้าไฟว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “หงส์ไทย” ที่ยืนหยัดมากว่า 19 ปี มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ภายหลังจากที่ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการควบคุมและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ ก่อนรวบรวมและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ณ คลังเก็บผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน (Recall Storage) พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร รายงานการจัดเก็บและการแจ้งข้อมูลภายในกรอบเวลาที่กำหนด และได้เข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อทำลายผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่กระบวนการทำลายมีทั้งสิ้น 14,394 กระปุก หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 143,940 กรัม ซึ่งบริษัทได้จัดทำบัญชีแสดงปริมาณและประสานให้เจ้าหน้าที่จาก (อย.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดเก็บ ตรวจนับ ขนย้าย และทำลายผลิตภัณฑ์ในวันปฏิบัติการจริง ภายใต้สถานที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทุกกระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแนวทางของ อย.
นายธีระพงศ์ ระบือธรรม เจ้าของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ผู้ผลิตยาดมยี่ห้อ “หงส์ไทย” ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามมาตรฐานกำกับดูแลของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ หากพบผลิตภัณฑ์ล็อตที่มีปัญหาเพิ่มเติมสามารถส่งคืนบริษัทฯ ได้ตลอด ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรล็อตอื่นๆ ยังคงใช้งานได้ตามปกติ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของหงส์ไทยที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า พร้อมเปิดเผยถึงการยกระดับกระบวนการผลิตใหม่ และปรับปรุงโรงงานผลิตให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
“ผลิตภัณฑ์ยาดมหงส์ไทยล็อตที่จะผลิตใหม่นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เราตั้งใจจะนำสมุนไพรแห้งที่เป็นตัวยาทุกตัวไปวิเคราะห์ตรวจหาเชื้อและผ่านกระบวนการฉายแสง เพื่อให้มั่นใจว่าสมุนไพรมีความปลอดภัย 100% ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตและตรวจหาเชื้อใหม่อีกครั้ง เป็นการปิดความเสี่ยงเรื่องจุลินทรีย์หรือเชื้อรา เชื่อว่าจะทำให้สินค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสาธารณสุข และ อย. กำหนด เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เรามีความตั้งใจที่จะปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เฉพาะแค่ยาดม แต่รวมถึงผลิตภัณฑ์แบรนด์หงส์ไทยทุกตัว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากที่สุด”
สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับโรงงานผลิตนั้น คุณธีระพงศ์เผยว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข มีการสร้างห้องปฏิบัติการ และเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างโรงงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามเกณฑ์ และตั้งเป้าหมายที่จะได้รับใบอนุญาตผลิตจาก อย. โดยเร็วที่สุด
“โรงงานแห่งนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะสร้างขึ้นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงสุด ทุกขั้นตอนถูกวางเป็นระบบให้เกิดความสะดวก พร้อมรองรับยอดการสั่งซื้อที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ที่นี่ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน เพราะเราเริ่มต้นจากบริษัทห้องแถวเล็กๆ ค่อยๆ ปะติดปะต่อ ขยับขยาย และต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนเติบโตมาถึงทุกวันนี้ เราจึงตั้งใจสร้างโรงงานที่เป็นเหมือนหน้าเป็นตาของหงส์ไทยให้ได้มาตรฐานที่สุด และเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในวงการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นน่าอยู่ ที่ผ่านมามีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ผมรู้สึกซึ้งใจและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในความไม่รู้ของพวกเรา ขอบคุณผู้บริโภคที่ยังคงเชื่อในสิ่งที่หงส์ไทยเป็น เชื่อในตัวยาที่เราทำมาตลอด 19 ปี ซึ่งเป็นตัวบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้เป็นอย่างดี หงส์ไทยเติบโตได้ถึงทุกวันนี้ เราใช้หลักการเดียวก็คือพัฒนาไม่หยุด สัญญาว่าเราจะมุ่งแก้ไขและพัฒนาสินค้าของเราทุกตัว ทุกกลุ่ม แบบเกินร้อย เพื่อผู้บริโภคคนไทยทุกคนครับ” คุณธีระพงศ์กล่าว