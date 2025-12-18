แพลทินัม x TikTok Shop ประกาศรางวัล ‘The Next Seller 2025’ สุดยอดนักขายแห่งปี

แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ และ TikTok Shop ประกาศผล ผู้ชนะจากเวทีการแข่งขัน “The Next Seller 2025” การประกวดที่เฟ้นหาสุดยอดนักขาย Live Commerce ยุคใหม่จาก 12 ผู้ประกอบการแฟชั่นไทย ที่ทุ่มพลังสร้างสรรค์คอนเทนต์และโชว์ สกิลไลฟ์สดแบบเข้มข้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมได้รับการสนับสนุนคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 50,000 บาท จาก TikTok Shop เพื่อสร้างโอกาสในการขาย และเพิ่มผู้ติดตามให้มากยิ่งขึ้น
งานประกาศรางวัลจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก แพลทินัม โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนู ตรีวิมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหารจาก TikTok Shop คุณชาลิสา ชาติวัฒนานนท์ และ คุณธนกิตต์ ดีประเสริฐ ร่วมพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ “กูรูฝน” นุชนารถ ดอนชัย และเหล่า Mentor สุดยอดนักการตลาดและนักขายออนไลน์ชื่อดัง ทั้ง 3 ได้แก่ Turk, Nuebie และ Thomas ร่วมแสดงความยินดีภายในงานและผลการประกาศรางวัลดังนี้
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Next Seller 2025”
1. รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่ คุณชนกนันท์ ปลอดภัย จากร้าน MANFAIR
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ คุณพรจันทร์ ศรีนาแค และคุณโชคชัย สวนทิพย์ จากร้าน Miralyn
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – เงินรางวัล 5,000 บาท
ได้แก่ คุณกนกพร แซ่เตียว จากร้าน MM Store
4. รางวัล Popular View – เงินรางวัล 3,000 บาท
ได้แก่ คุณโชคชัย สวนทิพย์ จากร้าน Miralyn
นอกจากนี้ ยังนี้รางวัลพิเศษสำหรับ 9 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยทุกร้านต่างมีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตนเอง ได้แก่ร้าน Rock Candy ,ร้าน Mirror Sister,ร้าน Posh ,ร้าน YANON, ร้าน Lady Shop, ร้าน THER Everyday,ร้าน Zuuk,ร้าน Grand dell,ร้าน Marada
พร้อมกันนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 - 3 ยังได้มาแบ่งปันความรู้สึก และความประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอีกด้วย
คุณชนกนันท์ ปลอดภัย จากร้าน MANFAIR ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจกับรางวัลนี้มาก เพราะทุกอย่างเกิดจากการลงมือทำจริงๆ ได้เรียนรู้หลายอย่างจากโครงการนี้ ทั้งการไลฟ์ เทคนิคการขายออนไลน์
ในช่องทาง TikTok ขอบคุณศูนย์การค้าแพลทินัมที่มอบโอกาสและพื้นที่ในการพัฒนา ขอบคุณกูรู และเมนเทอร์สำหรับประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้ และรางวัลนี้คือกำลังใจสำคัญที่จะพาร้านของเราเดินหน้าไปไกลและเติบโตมากยิ่งขึ้น”
คุณโชคชัย สวนทิพย์ จากร้าน Miralyn ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular view รวม 2 รางวัล กล่าวว่า “ รางวัลนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนว่าลูกค้าและผู้ชมให้การชื่นชอบร้านของเราซึ่งถือว่าเราตื่นเต้นและดีใจกับผลที่ได้มาก ซึ่งโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันช่วยให้ร้านค้าได้ฝึกฝนและลองทำสิ่งใหม่ ๆ ช่วยเราเปิดประตูออกจากเซฟโซนความกลัว สร้างกำลังใจให้เรากล้าทำหลังจากที่ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการไลฟ์ขายของ โดยปัจจุบันเรายังได้ทำการไลฟ์ขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนเริ่มชำนาญขึ้น และคิดว่าจะดำเนินการทำการตลาดออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเปิดหน้าร้านฐานที่มั่นที่ศูนย์การค้าแพลทินัมที่เรามั่นใจต่อไป”
คุณกนกพร แซ่เตียว จากร้าน MM Store ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันขายสินค้าออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เปิดโลก ได้ความรู้ใหม่ ได้เทคนิคใหม่ และได้เพื่อนใหม่ สิ่งที่ดีที่สุดคือความกล้าที่เพิ่มขึ้น กล้าที่จะลอง กล้าที่จะปรับตัว หลังจากนี้มั่นใจมากว่าจะเอาความรู้ที่ได้ทั้งหมดไปต่อยอดการขายออนไลน์ของร้านอย่างแน่นอน”
สำหรับโครงการ Platinum Empowering SMEs 2025 : Rack to Rise ภายใต้แนวคิด “Social Content to Social Commerce” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของร้านค้าให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างโอกาสสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวันข้างหน้า โดยมีรายการแข่งขัน “The Next Seller 2025” เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละร้าน ผ่านทางกูรูและ Mentor ที่คอยให้คำแนะนำแต่ละร้านให้ลงมือทำปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการขายหน้าร้าน On Ground ควบคู่ไปกับการ LIVE Online ไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี TikTok Shop คอยให้คำแนะนำและสนับสนุนมอบคูปองส่วนลดพิเศษรวมมูลค่า 50,000 บาท ให้กับนักช้อป ที่รับชมและซื้อสินค้าช่วงเวลาการแข่งขันไลฟ์สด ของ 12 ร้านค้า
โดยที่ผ่านมา ศูนย์การค้าแพลทินัม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการแฟชั่นไทยให้เติบโตเคียงคู่ไปพร้อมกับศูนย์การค้าในฐานะแฟชั่นฮับชั้นนำระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ครองความเป็นศูนย์รวมแฟชั่นค้าส่งที่ดีที่สุดในอาเซียน “The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN” สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่
