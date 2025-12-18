Night at the Museum Festival 2025 เที่ยว MEA SPARK ในยามค่ำคืน 19-21 ธ.ค.นี้เท่านั้น

งานดี ๆ ที่ไม่อยากให้พลาด เพียง 3 วันเท่านั้น ที่คุณจะได้มีโอกาสเที่ยว MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ในยามค่ำคืน กับเทศกาล Night at the Museum Festival 2025 มาร่วม ”SPARK the Bloom จุดประกายความเบ่งบานด้วยแสงไฟ“ ไปด้วยกัน ที่ MEA SPARK https://onelink.to/map.measpark ช่วงวันที่ 19-21 ธันวาคมนี้ เวลา 17.30 - 22.00 น.
พิเศษ…เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน เวลา 18.00 น. / 18.30 น. / 19.00 น. / 19.30 น. และ 20.00 น.
จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละ 15 ท่าน เปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมรอบพิเศษเฉพาะหน้างานเท่านั้น
เข้าชมฟรี พร้อมรับถุงผ้าดีไซน์พิเศษ SPARK your Energy
มีมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรูป ถ่ายคอนเทนต์เก็บความประทับใจ
พร้อมเกมสนุก ๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย