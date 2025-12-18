กัลฟ์ สานต่อโครงการ “GULF Sparks, Life Starts” ติดตั้งโซลาร์บนแพครั้งแรก ให้ชุมชนบ้านปากนาย จ.น่าน

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เดินหน้าสานต่อโครงการ “GULF Sparks, Life Starts เติมพลังไฟให้ชีวิต” ส่งมอบพลังงานสะอาดและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยความพิเศษในครั้งนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอพื้นที่เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ฟรี และทางกัลฟ์ได้คัดเลือกชุมชนบ้านปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งเป็นชุมชนบนแพกลางน้ำอยู่บริเวณปลายสายส่งที่มักประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เสถียร จึงนับเป็นครั้งแรกที่กัลฟ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับชุมชนบนแพ โดยล่าสุดทีมงานกัลฟ์ได้ลงพื้นที่ส่งมอบโซลาร์เซลล์ พร้อมด้วยวิศวกรจากบริษัทฯ มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน
น.ส.ญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม GULF กล่าวว่า “โครงการ GULF Sparks, Life Starts เป็นความตั้งใจของกัลฟ์ ที่จะนำพลังงานสะอาดไปสู่พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โดยกัลฟ์ได้ดำเนินโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี โดยได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบนดอยสูง พื้นที่บนเกาะ และบริเวณชายแดน โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอพื้นที่เข้ามา ทำให้เราสามารถช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนได้อย่างตรงจุด และชุมชนบ้านปากนายถือเป็นความท้าทายใหม่ของเรา เพราะเป็นชุมชนบนแพ ซึ่งการติดตั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานเป็นพิเศษ เราเชื่อมั่นว่าไฟฟ้าที่เราส่งมอบให้ จะเป็นการจุดประกายชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านปากนาย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวอีกด้วย”
น.ส.จารุณี ซ้อนสมบัติ ผู้ใหญ่บ้านปากนาย และผู้เสนอพื้นที่ กล่าวด้วยความดีใจว่า “เนื่องจากได้เห็นโพสต์ของกัลฟ์ ที่ให้ประชาชนชี้เป้าพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จึงส่งเรื่องเข้าไปและบอกเล่าเรื่องราวหมู่บ้านของเรา ซึ่งเป็นชุมชนบนแพที่ประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำลด เพราะว่าอยู่บริเวณปลายสายส่ง หลังจากส่งเรื่องไปแล้ว และรู้ว่าได้รับคัดเลือก พวกเราดีใจมาก ต้องขอขอบคุณบริษัทกัลฟ์มากๆ ค่ะ การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนแพส่วนกลางเคลื่อนที่ได้นี้สำคัญมาก เพราะเป็นพื้นที่ๆ ทุกคนในชุมชนสามารถมาใช้ร่วมกันได้ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ทำประมง แปรรูปปลา ซึ่งใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะ การมีไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะช่วยให้ทุกกิจกรรมของหมู่บ้านดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การทำปลาอบแห้ง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่า ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และทำให้การประกอบอาชีพของเรามั่นคงยิ่งขึ้น”
กัลฟ์เชื่อมั่นว่า พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยต่อไป
