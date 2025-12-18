โคเวสโตร และ เอ็กซ์อาร์จี ปิดดีลธุรกรรมสำเร็จ เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

โคเวสโตร เอจี (Covestro AG) ประกาศความสำเร็จในการปิดธุรกรรมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ เอ็กซ์อาร์จี พี.เจ.เอส.ซี. (XRG P.J.S.C.) (ซึ่งเดิมใช้ชื่อ ADNOC International Limited รวมถึงบริษัทย่อย ต่อไปนี้เรียกว่า “XRG”) อย่างเป็นทางการ หลังได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจาก กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy) ซึ่งการเพิ่มทุนตามที่ตกลงกันไว้เป็นมูลค่า 1.17 พันล้านยูโร ได้ดำเนินการตามแผน ช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้โคเวสโตร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ “อนาคตที่ยั่งยืน” (“Sustainable Future”) ของบริษัท
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมเคมีระดับโลก โดยผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกของ XRG ในภาคพลังงานและเครือข่ายการดำเนินงานระดับนานาชาติ เข้ากับเทคโนโลยีโพลีเมอร์ชั้นนำของโลกและศักยภาพด้านนวัตกรรมของโคเวสโตร ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว XRG จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์รายหลัก ขณะที่โคเวสโตรยังคงรักษาความเป็นอิสระในการดำเนินงาน สำนักงานใหญ่ในประเทศเยอรมนี ณ เมืองเลเวอร์คูเซน รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เดิมอย่างครบถ้วน
ดร. มาร์คุส ชไตล์เลอมันน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโคเวสโตร กล่าวว่า “การมี XRG เป็นพันธมิตรระยะยาวที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ขยายโซลูชันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และยกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเคมี ความร่วมมือนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ประสบความสำเร็จและยุคใหม่ของอุตสาหกรรมเคมีเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์และโอกาสร่วมกันให้กับทั้งโคเวสโตรและ XRG รวมถึงลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน”
ด้าน ดร. ไรเนอร์ ซีเลอ ประธานฝ่ายเคมีภัณฑ์ระดับโลกของ XRG กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ XRG ในระดับนานาชาติอย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนเป้าหมายของเราในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในสามนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกในภาคอุตสาหกรรมเคมี เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของโคเวสโตร เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของบริษัทให้เติบโตได้อย่างเต็มที่”
การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้โคเวสโตรสามารถดำเนินแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ “อนาคตที่ยั่งยืน” ได้อย่างทันท่วงที โดยบริษัทจะเดินหน้าต่อยอดเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และควอนตัมคอมพิวติ้ง พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น การสัญจร การก่อสร้าง และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสองบริษัทจะใช้จุดแข็งที่เสริมกันและกันในการผลักดันนวัตกรรมด้านวัสดุที่ยั่งยืน และคว้าโอกาสใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นของโคเวสโตรต่อการดำเนินงานในประเทศเยอรมนีและความสัมพันธ์ทางธุรกิจระดับโลกที่มีมาอย่างยาวนาน