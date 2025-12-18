นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์ นำ TRSC International Eye & Vision Center คว้ารางวัล EVO ICL Legacy Partner Award และ Global ICL Award

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา บริษัท STAAR Surgical ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาระดับโลกด้านเทคโนโลยีเลนส์เสริม EVO ICL และบริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเลนส์เสริม EVO ICL ในประเทศไทย ได้มอบรางวัล Global ICL Award ในระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ แด่ นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ เพื่อยกย่องความชำนาญการผลงานด้านการผ่าตัดรักษาสายตาสั้น-เอียง ด้วยวิธีการใส่เลนส์เสริม EVO ICL อย่างต่อเนื่องมากกว่า 500 ดวงตา
และรางวัล EVO ICL Legacy Partner Award 2025 ที่ TRSC ได้รับมอบในโอกาสเดียวกันนี้ ยังเป็นการยกระดับความร่วมมือระดับนานาชาติ และเน้นย้ำการเป็นผู้นำในด้านจำนวนคนไข้และคุณภาพการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม EVO ICL ของ TRSC International Eye & Vision Center จากบริษัท STAAR Surgical ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาระดับโลกด้านเทคโนโลยีเลนส์เสริม EVO ICL และผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเลนส์เสริม EVO ICL ในประเทศไทย อย่างบริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) อีกด้วย
ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2568 คุณอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติ เข้ามอบโล่รางวัลดังกล่าว ณ TRSC International Eye & Vision Center กับ นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระจกตาและการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ ประจำที่ TRSC พร้อมกับ นพ. อิศร สุขวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณปฏิมา สัตตบุษย์สุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด TRSC
นอกเหนือจากที่ นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์ เป็นจักษุแพทย์คนแรกของไทย ที่ทำการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ ประเภทสายตาสั้น และเอียง ด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม ICL และ Accommodating IOL ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 แล้ว นพ.พิชิต ยังคงเป็นจักษุแพทย์ ผู้นำในการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ ด้วยวิธีใส่เลนส์เสริม ICL ประเภทสายตายาว EVO Viva™ กับ คนไข้ TRSC เป็นเคสแรก และที่แรกในประเทศไทย
ทั้งหมดนี้คือ ความภาคภูมิใจที่เรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษาด้านจักษุวิทยา ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในระดับสากล มาดูแลและผ่าตัดรักษาแก้ไขสายตาผิดปกติให้กับคนไข้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง ของ TRSC International Eye & Vision Center